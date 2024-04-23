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Изъятие активов РФ разрушит мировую экономику, заявила Матвиенко - 23.04.2024, ПРАЙМ
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Изъятие активов РФ разрушит мировую экономику, заявила Матвиенко
Изъятие активов РФ разрушит мировую экономику, заявила Матвиенко - 23.04.2024, ПРАЙМ
Изъятие активов РФ разрушит мировую экономику, заявила Матвиенко
В Европе понимают тот факт, что изъятие заблокированных российских активов разрушит глобальную экономику и что делать этого нельзя, сообщила РИА Новости спикер... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T08:22+0300
2024-04-23T08:45+0300
россия
украина
замороженные российские активы
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. В Европе понимают тот факт, что изъятие заблокированных российских активов разрушит глобальную экономику и что делать этого нельзя, сообщила РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Это в принципе беспрецедентный будет в истории мировой шаг, который просто разрушит мировую экономику. Разрушит доверие в мировой экономике. И, конечно, он абсолютно незаконный, нелегитимный. И в Европе это все понимают, что этого делать нельзя", - рассказала парламентарий в интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Кроме того, Матвиенко добавила, что представители европейской элиты также понимают, что в случае конфискации средств Россия ответит симметрично, то есть жестко и адекватно. По ее словам, подобные действия и их последствия явно не в интересах европейцев "И они держатся пока до последнего, что называется", - заявила депутат. В этой связи она добавила, что США уже давно раздавили Европу и сделали ее своим вассалом, а сейчас их усилия направлены на то, чтобы "додушит" европейский регион" и снизить его конкурентоспособность.Матвиенко подчеркнула, что у Москвы есть заготовленный ответ на изъятие средств в пользу Киева, а депутаты готовы рассмотреть соответствующий законопроект незамедлительно. В этой связи она упомянула слова президента России Владимира Путина, адресованных европейцам - "сегодня мы, а завтра вы".Ранее в субботу, 20 апреля, палата представителей конгресса США приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, который предполагает изъятие суверенных российских активов в пользу Украины.
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россия, украина, замороженные российские активы
РОССИЯ, УКРАИНА, замороженные российские активы
08:22 23.04.2024 (обновлено: 08:45 23.04.2024)
 
Изъятие активов РФ разрушит мировую экономику, заявила Матвиенко

Матвиенко: изъятие активов РФ разрушит мировую экономику, в Европе это понимают

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. В Европе понимают тот факт, что изъятие заблокированных российских активов разрушит глобальную экономику и что делать этого нельзя, сообщила РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Это в принципе беспрецедентный будет в истории мировой шаг, который просто разрушит мировую экономику. Разрушит доверие в мировой экономике. И, конечно, он абсолютно незаконный, нелегитимный. И в Европе это все понимают, что этого делать нельзя", - рассказала парламентарий в интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
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Вчера, 19:38
Кроме того, Матвиенко добавила, что представители европейской элиты также понимают, что в случае конфискации средств Россия ответит симметрично, то есть жестко и адекватно. По ее словам, подобные действия и их последствия явно не в интересах европейцев
"И они держатся пока до последнего, что называется", - заявила депутат. В этой связи она добавила, что США уже давно раздавили Европу и сделали ее своим вассалом, а сейчас их усилия направлены на то, чтобы "додушит" европейский регион" и снизить его конкурентоспособность.
Матвиенко подчеркнула, что у Москвы есть заготовленный ответ на изъятие средств в пользу Киева, а депутаты готовы рассмотреть соответствующий законопроект незамедлительно. В этой связи она упомянула слова президента России Владимира Путина, адресованных европейцам - "сегодня мы, а завтра вы".
Ранее в субботу, 20 апреля, палата представителей конгресса США приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, который предполагает изъятие суверенных российских активов в пользу Украины.
 
РОССИЯУКРАИНАзамороженные российские активы
 
 
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