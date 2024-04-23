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Изъятие активов РФ разрушит мировую экономику, заявила Матвиенко

Изъятие активов РФ разрушит мировую экономику, заявила Матвиенко - 23.04.2024, ПРАЙМ

Изъятие активов РФ разрушит мировую экономику, заявила Матвиенко

В Европе понимают тот факт, что изъятие заблокированных российских активов разрушит глобальную экономику и что делать этого нельзя, сообщила РИА Новости спикер... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T08:22+0300

2024-04-23T08:22+0300

2024-04-23T08:45+0300

россия

украина

замороженные российские активы

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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. В Европе понимают тот факт, что изъятие заблокированных российских активов разрушит глобальную экономику и что делать этого нельзя, сообщила РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Это в принципе беспрецедентный будет в истории мировой шаг, который просто разрушит мировую экономику. Разрушит доверие в мировой экономике. И, конечно, он абсолютно незаконный, нелегитимный. И в Европе это все понимают, что этого делать нельзя", - рассказала парламентарий в интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Кроме того, Матвиенко добавила, что представители европейской элиты также понимают, что в случае конфискации средств Россия ответит симметрично, то есть жестко и адекватно. По ее словам, подобные действия и их последствия явно не в интересах европейцев "И они держатся пока до последнего, что называется", - заявила депутат. В этой связи она добавила, что США уже давно раздавили Европу и сделали ее своим вассалом, а сейчас их усилия направлены на то, чтобы "додушит" европейский регион" и снизить его конкурентоспособность.Матвиенко подчеркнула, что у Москвы есть заготовленный ответ на изъятие средств в пользу Киева, а депутаты готовы рассмотреть соответствующий законопроект незамедлительно. В этой связи она упомянула слова президента России Владимира Путина, адресованных европейцам - "сегодня мы, а завтра вы".Ранее в субботу, 20 апреля, палата представителей конгресса США приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, который предполагает изъятие суверенных российских активов в пользу Украины.

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россия, украина, замороженные российские активы