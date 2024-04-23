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Евродепутаты призвали ЕС конфисковать активы России после решения США

Евродепутаты призвали ЕС конфисковать активы России после решения США - 23.04.2024, ПРАЙМ

Евродепутаты призвали ЕС конфисковать активы России после решения США

Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая партия в Европарламенте, призвала Европейский союз последовать за США и конфисковать замороженные российские... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T14:36+0300

2024-04-23T14:36+0300

2024-04-23T14:36+0300

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БРЮССЕЛЬ, 23 апр - ПРАЙМ. Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая партия в Европарламенте, призвала Европейский союз последовать за США и конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины. Об этом говорится в официальном документе."Власти США после одобрения Конгрессом будут реализовывать механизм по конфискации 20 миллиардов долларов российских замороженных активов… Пришло время и нам принять смелое решение… и конфисковать все 300 миллиардов евро замороженных российских активов", - сказано в документе.Евродепутаты также призывают Европейскую комиссию и внешнеполитическую службу ЕС сообщить о возможностях использования замороженных активов на уровне ЕС и на национальном уровне.Санкции против России, которые были введены после февраля 2022 года, привели к замораживанию не только государственных активов, но и активов частных инвесторов. Россия назвала замораживание активов воровством и пригрозила ответными мерами, если ее активы все-таки будут изъяты.

https://1prime.ru/20240422/aktivy-847564811.html

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