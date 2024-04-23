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Евродепутаты призвали ЕС конфисковать активы России после решения США - 23.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240423/aktivy-847617599.html
Евродепутаты призвали ЕС конфисковать активы России после решения США
Евродепутаты призвали ЕС конфисковать активы России после решения США - 23.04.2024, ПРАЙМ
Евродепутаты призвали ЕС конфисковать активы России после решения США
Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая партия в Европарламенте, призвала Европейский союз последовать за США и конфисковать замороженные российские... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T14:36+0300
2024-04-23T14:36+0300
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр - ПРАЙМ. Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая партия в Европарламенте, призвала Европейский союз последовать за США и конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины. Об этом говорится в официальном документе."Власти США после одобрения Конгрессом будут реализовывать механизм по конфискации 20 миллиардов долларов российских замороженных активов… Пришло время и нам принять смелое решение… и конфисковать все 300 миллиардов евро замороженных российских активов", - сказано в документе.Евродепутаты также призывают Европейскую комиссию и внешнеполитическую службу ЕС сообщить о возможностях использования замороженных активов на уровне ЕС и на национальном уровне.Санкции против России, которые были введены после февраля 2022 года, привели к замораживанию не только государственных активов, но и активов частных инвесторов. Россия назвала замораживание активов воровством и пригрозила ответными мерами, если ее активы все-таки будут изъяты.
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россия, замороженные российские активы, ес, новости
Экономика, РОССИЯ, замороженные российские активы, ЕС, Новости
14:36 23.04.2024
 
Евродепутаты призвали ЕС конфисковать активы России после решения США

Крупнейшая в ЕП партия призвала ЕС конфисковать активы РФ после решения США

© Unsplash/Guillaume PérigoisЗдание Европарламента, Брюссель, Бельгия
Здание Европарламента, Брюссель, Бельгия
© Unsplash/Guillaume Périgois
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр - ПРАЙМ. Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая партия в Европарламенте, призвала Европейский союз последовать за США и конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины. Об этом говорится в официальном документе.
"Власти США после одобрения Конгрессом будут реализовывать механизм по конфискации 20 миллиардов долларов российских замороженных активов… Пришло время и нам принять смелое решение… и конфисковать все 300 миллиардов евро замороженных российских активов", - сказано в документе.
Евродепутаты также призывают Европейскую комиссию и внешнеполитическую службу ЕС сообщить о возможностях использования замороженных активов на уровне ЕС и на национальном уровне.
Санкции против России, которые были введены после февраля 2022 года, привели к замораживанию не только государственных активов, но и активов частных инвесторов. Россия назвала замораживание активов воровством и пригрозила ответными мерами, если ее активы все-таки будут изъяты.
Здание Европарламента, Брюссель, Бельгия
ЕС близок к соглашению по российским активам, заявили в Бельгии
Вчера, 09:42
 
ЭкономикаРОССИЯзамороженные российские активыЕСНовости
 
 
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