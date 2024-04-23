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Цены акций Сбербанка перешли к снижению после новостей о дивидендах
Цены акций Сбербанка перешли к снижению после новостей о дивидендах - 23.04.2024, ПРАЙМ
Цены акций Сбербанка перешли к снижению после новостей о дивидендах
Акции Сбербанка стали дешеветь после появления новостей о рекомендациях набсовета банка относительно дивидендов, следует из данных Московской биржи. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T12:42+0300
2024-04-23T12:42+0300
2024-04-23T12:42+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Акции Сбербанка стали дешеветь после появления новостей о рекомендациях набсовета банка относительно дивидендов, следует из данных Московской биржи. К 12.33 мск акции крупнейшего в РФ банка дешевеют на 1%, до 311,9 рубля. Между тем, в ожидании решения набсовета Сбербанка стоимость его акций подскочила в понедельник на 2,5% и во вторник утром еще росла, обновили максимум с декабря 2021 года на отметке 315,79 рубля. Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить за прошлый год рекордные дивиденды - в размере 750 миллиардов рублей, что составляет 50% от прибыли группы по МСФО, как и ожидал рынок, или по 33,3 рубля на акцию.
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акции, сбербанк, мосбиржа
Акции, Сбербанк, Мосбиржа
Цены акций Сбербанка перешли к снижению после новостей о дивидендах
Мосбиржа: цены акций Сбербанка перешли к снижению после новостей о дивидендах
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Акции Сбербанка стали дешеветь после появления новостей о рекомендациях набсовета банка относительно дивидендов, следует из данных Московской биржи.
К 12.33 мск акции крупнейшего в РФ банка дешевеют на 1%, до 311,9 рубля.
Между тем, в ожидании решения набсовета Сбербанка стоимость его акций подскочила в понедельник на 2,5% и во вторник утром еще росла, обновили максимум с декабря 2021 года на отметке 315,79 рубля.
Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить за прошлый год рекордные дивиденды - в размере 750 миллиардов рублей, что составляет 50% от прибыли группы по МСФО, как и ожидал рынок, или по 33,3 рубля на акцию.
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