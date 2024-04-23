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МТС запустила российский аналог Zoom и Teams

МТС запустила российский аналог Zoom и Teams - 23.04.2024, ПРАЙМ

МТС запустила российский аналог Zoom и Teams

Экосистема МТС запустила российский аналог платформ Zoom и Teams - корпоративный мессенджер "Чаты" для звонков, встреч и общения, сообщил руководитель продукта... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T12:46+0300

2024-04-23T12:46+0300

2024-04-23T12:46+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Экосистема МТС запустила российский аналог платформ Zoom и Teams - корпоративный мессенджер "Чаты" для звонков, встреч и общения, сообщил руководитель продукта "МТС Линк Чаты" Андрей Лучицкий. "Вебинар Технологии", российская компания - разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы "МТС Линк", объявила о публичном релизе корпоративного мессенджера "МТС Линк Чаты". Бета-тестирование продукта завершено, и теперь он доступен для всех компаний", - рассказал Лучицкий в рамках конференции по технологиям ИИ в корпоративных коммуникациях. Бета-тестирование мессенджера проходило с ноября прошлого года. В "Чатах" уже доступны личные и групповые чаты, каналы, треды, а также возможность редактировать отправленные сообщения и реагировать на них с помощью эмодзи. Пользователи могут создавать свои профили и менять статусы, обмениваться файлами, находить сотрудников в адресной книге компании, проводить поиск по сообщениям, включать и отключать пуш-уведомления. В свою очередь администраторы могут создавать рабочую область для взаимодействия пользователей, управлять доступами и настройками. В ближайшее время разработчики добавят в продукт виртуального ассистента, который сможет генерировать краткое содержание длинных переписок и освободит пользователей от чтения сообщений. Также появятся новые сценарии командного взаимодействия и "треки" - временные чаты, которые пользователи смогут создавать под конкретные задачи. Команда также планирует реализовать интеграцию с сервисом "МТС Линк Доски". В декабре вице-президент по корпоративному и новому бизнесу МТС Олег Алдошин говорил журналистам, что МТС в 2024 году выпустит на рынок аналог экосистемы сервисов от Google, построенный вокруг бренда "МТС Линк", - туда будут входить приложения с онлайн-досками, мессенджеры, чаты и видеоконференцсвязь. МТС в июле 2022 года приобрела экосистему сервисов видеокоммуникаций для бизнеса Webinar Group. В октябре 2023 года Webinar сменила название на "МТС Линк".

https://1prime.ru/20240405/mts-847121650.html

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россия, мтс, платформа, новости