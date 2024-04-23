Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы преимущества многоразовой ракеты "Ангара-А5В" перед Falcon 9 - 23.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240423/angara-847598893.html
Названы преимущества многоразовой ракеты "Ангара-А5В" перед Falcon 9
Названы преимущества многоразовой ракеты "Ангара-А5В" перед Falcon 9 - 23.04.2024, ПРАЙМ
Названы преимущества многоразовой ракеты "Ангара-А5В" перед Falcon 9
Ракета "Ангара-А5В" с третьей ступенью на водородном топливе, сможет выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 27 тонн, если носитель... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T05:40+0300
2024-04-23T05:40+0300
космос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847294045_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_6ff10a2ece71997d057550026ae533af.jpg
МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Ракета "Ангара-А5В" с третьей ступенью на водородном топливе, сможет выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 27 тонн, если носитель оснастят возвращаемыми первой и второй ступенями, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центра имени Хруничева Алексей Варочко. "Грузоподъемность ракеты "Ангара-А5ВМ" в многоразовом исполнении по расчетам, проведенным в рамках выполненных работ, оценивается на уровне ракеты "Ангара-А5М", то есть 27 тонн на низкую околоземную орбиту", - отметил он. По словам Варочко, предприятие предложило задействовать в многоразовом варианте связку первой и второй ступеней этой ракеты "Ангара-А5М" или ракеты "Ангара-А5В". Как отметил гендиректор, в рамках защищенного эскизного проекта по созданию "Ангары-А5В" подтверждены все теоретические расчеты. Планируется, что в следующем программном периоде (2026-2035 годы) будут продолжены работы по данной тематике Отвечая на вопрос, насколько экономически более эффективной будет многоразовая версия по сравнению с обычной, Варочко отметил, что планируется обеспечить не менее десяти повторных пусков, которые должны подтвердить экономическую целесообразность данного технического решения.Самая часто летающая из нынешних многоразовых ракет Falcon 9, разработанная компанией Илона Маска SpaceX, способна выводить на низкую орбиту около 22,8 тонны, что соответствует тяжелому классу ракет. Но такой грузоподъемности она достигает в версии для одноразового использования, тогда как многоразовый Falcon 9 может выводить 17,5 тонны. Как ожидается, версия ракеты "Ангара-А5В" с водородной третьей ступенью, будет способна выводить на низкую орбиту 37,5 тонны в одноразовом варианте. Чтобы отнести носитель к классу сверхтяжелых ракет, этой грузоподъемности недостаточно. Разработчики условно называют ее ракетой тяжелого класса повышенной грузоподъемности. Единственная многоразовая ракета большей грузоподъемности, чем Falcon 9, которая совершила хотя бы один пуск, - сверхтяжелая Falcon Heavy того же производителя. В варианте с возвращаемыми ступенями она способна выводить на орбиту груз массой до 50 тонн, в полностью одноразовой версии – до 64 тонн. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/20240411/angara-847298374.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847294045_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_2e44c3d581c8aee4ad1770b4e0e6770c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
космос
космос
05:40 23.04.2024
 
Названы преимущества многоразовой ракеты "Ангара-А5В" перед Falcon 9

Многоразовая ракета "Ангара-А5В" сможет выводить на орбиту на 10 тонн больше Falcon 9

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПервый запуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный
Первый запуск ракеты Ангара-А5 с космодрома Восточный - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Ракета "Ангара-А5В" с третьей ступенью на водородном топливе, сможет выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 27 тонн, если носитель оснастят возвращаемыми первой и второй ступенями, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центра имени Хруничева Алексей Варочко.
"Грузоподъемность ракеты "Ангара-А5ВМ" в многоразовом исполнении по расчетам, проведенным в рамках выполненных работ, оценивается на уровне ракеты "Ангара-А5М", то есть 27 тонн на низкую околоземную орбиту", - отметил он.
По словам Варочко, предприятие предложило задействовать в многоразовом варианте связку первой и второй ступеней этой ракеты "Ангара-А5М" или ракеты "Ангара-А5В". Как отметил гендиректор, в рамках защищенного эскизного проекта по созданию "Ангары-А5В" подтверждены все теоретические расчеты. Планируется, что в следующем программном периоде (2026-2035 годы) будут продолжены работы по данной тематике
!Первый пуск ракеты тяжелого класса Ангара-А5
В Кремле поздравили причастных к запуску "Ангары"
11 апреля, 13:37
Отвечая на вопрос, насколько экономически более эффективной будет многоразовая версия по сравнению с обычной, Варочко отметил, что планируется обеспечить не менее десяти повторных пусков, которые должны подтвердить экономическую целесообразность данного технического решения.
Самая часто летающая из нынешних многоразовых ракет Falcon 9, разработанная компанией Илона Маска SpaceX, способна выводить на низкую орбиту около 22,8 тонны, что соответствует тяжелому классу ракет. Но такой грузоподъемности она достигает в версии для одноразового использования, тогда как многоразовый Falcon 9 может выводить 17,5 тонны.
Как ожидается, версия ракеты "Ангара-А5В" с водородной третьей ступенью, будет способна выводить на низкую орбиту 37,5 тонны в одноразовом варианте. Чтобы отнести носитель к классу сверхтяжелых ракет, этой грузоподъемности недостаточно. Разработчики условно называют ее ракетой тяжелого класса повышенной грузоподъемности.
Единственная многоразовая ракета большей грузоподъемности, чем Falcon 9, которая совершила хотя бы один пуск, - сверхтяжелая Falcon Heavy того же производителя. В варианте с возвращаемыми ступенями она способна выводить на орбиту груз массой до 50 тонн, в полностью одноразовой версии – до 64 тонн.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
космос
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала