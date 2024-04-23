https://1prime.ru/20240423/angara-847598893.html

Названы преимущества многоразовой ракеты "Ангара-А5В" перед Falcon 9

Названы преимущества многоразовой ракеты "Ангара-А5В" перед Falcon 9 - 23.04.2024, ПРАЙМ

Названы преимущества многоразовой ракеты "Ангара-А5В" перед Falcon 9

Ракета "Ангара-А5В" с третьей ступенью на водородном топливе, сможет выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 27 тонн, если носитель... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T05:40+0300

2024-04-23T05:40+0300

2024-04-23T05:40+0300

космос

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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Ракета "Ангара-А5В" с третьей ступенью на водородном топливе, сможет выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 27 тонн, если носитель оснастят возвращаемыми первой и второй ступенями, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центра имени Хруничева Алексей Варочко. "Грузоподъемность ракеты "Ангара-А5ВМ" в многоразовом исполнении по расчетам, проведенным в рамках выполненных работ, оценивается на уровне ракеты "Ангара-А5М", то есть 27 тонн на низкую околоземную орбиту", - отметил он. По словам Варочко, предприятие предложило задействовать в многоразовом варианте связку первой и второй ступеней этой ракеты "Ангара-А5М" или ракеты "Ангара-А5В". Как отметил гендиректор, в рамках защищенного эскизного проекта по созданию "Ангары-А5В" подтверждены все теоретические расчеты. Планируется, что в следующем программном периоде (2026-2035 годы) будут продолжены работы по данной тематике Отвечая на вопрос, насколько экономически более эффективной будет многоразовая версия по сравнению с обычной, Варочко отметил, что планируется обеспечить не менее десяти повторных пусков, которые должны подтвердить экономическую целесообразность данного технического решения.Самая часто летающая из нынешних многоразовых ракет Falcon 9, разработанная компанией Илона Маска SpaceX, способна выводить на низкую орбиту около 22,8 тонны, что соответствует тяжелому классу ракет. Но такой грузоподъемности она достигает в версии для одноразового использования, тогда как многоразовый Falcon 9 может выводить 17,5 тонны. Как ожидается, версия ракеты "Ангара-А5В" с водородной третьей ступенью, будет способна выводить на низкую орбиту 37,5 тонны в одноразовом варианте. Чтобы отнести носитель к классу сверхтяжелых ракет, этой грузоподъемности недостаточно. Разработчики условно называют ее ракетой тяжелого класса повышенной грузоподъемности. Единственная многоразовая ракета большей грузоподъемности, чем Falcon 9, которая совершила хотя бы один пуск, - сверхтяжелая Falcon Heavy того же производителя. В варианте с возвращаемыми ступенями она способна выводить на орбиту груз массой до 50 тонн, в полностью одноразовой версии – до 64 тонн. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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