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Милей заявил о достижении Аргентиной профицита бюджета впервые за 20 лет
Милей заявил о достижении Аргентиной профицита бюджета впервые за 20 лет - 23.04.2024, ПРАЙМ
Милей заявил о достижении Аргентиной профицита бюджета впервые за 20 лет
Аргентина в первый раз почти за двадцатилетний период достигла бюджетного профицита в размере 0,2% ВВП, план властей работает, сообщил в обращении к нации... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T05:44+0300
2024-04-23T05:44+0300
2024-04-23T05:44+0300
экономика
аргентина
хавьер милей
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 апр - ПРАЙМ. Аргентина в первый раз почти за двадцатилетний период достигла бюджетного профицита в размере 0,2% ВВП, план властей работает, сообщил в обращении к нации президент страны Хавьер Милей."Я хочу сообщить, что госсектор зарегистрировал в марте профицит в размере 275 миллиардов песо, достигнув тем самым впервые почти за 20 лет профицита в 0,2% ВВП в первом квартале", - отметил глава государства. По его словам, единственный путь покончить с инфляцией в стране заключается в том, чтобы побороть бюджетный дефицит. "Для нас инфляция это воровство, дефицит бюджета - причина инфляции, поэтому нулевой дефицит это не маркетинговый лозунг для этого правительства, это заповедь", - сказал президент. "Правительство было право. Наш план работает", - указал Милей, выразив благодарность гражданам за их терпение и веру в политику властей. "Ничто из этого не было бы возможным без героических усилий большинства аргентинцев, которые страдают (от экономической ситуации в стране - ред), но которые знают, что это единственный возможный путь, если мы хотим лучшего будущего для наших детей", - подчеркнул президент.
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аргентина, хавьер милей
Экономика, АРГЕНТИНА, Хавьер Милей
Милей заявил о достижении Аргентиной профицита бюджета впервые за 20 лет
Милай: у Аргентины впервые за 20 лет профицит бюджета в 0,2% ВВП в I квартале
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 апр - ПРАЙМ. Аргентина в первый раз почти за двадцатилетний период достигла бюджетного профицита в размере 0,2% ВВП, план властей работает, сообщил в обращении к нации президент страны Хавьер Милей.
"Я хочу сообщить, что госсектор зарегистрировал в марте профицит в размере 275 миллиардов песо, достигнув тем самым впервые почти за 20 лет профицита в 0,2% ВВП в первом квартале", - отметил глава государства.
По его словам, единственный путь покончить с инфляцией в стране заключается в том, чтобы побороть бюджетный дефицит. "Для нас инфляция это воровство, дефицит бюджета - причина инфляции, поэтому нулевой дефицит это не маркетинговый лозунг для этого правительства, это заповедь", - сказал президент.
Инфляция в Аргентине в I квартале превысила 51%
"Правительство было право. Наш план работает", - указал Милей, выразив благодарность гражданам за их терпение и веру в политику властей.
"Ничто из этого не было бы возможным без героических усилий большинства аргентинцев, которые страдают (от экономической ситуации в стране - ред), но которые знают, что это единственный возможный путь, если мы хотим лучшего будущего для наших детей", - подчеркнул президент.