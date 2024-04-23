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Милей заявил о достижении Аргентиной профицита бюджета впервые за 20 лет

Милей заявил о достижении Аргентиной профицита бюджета впервые за 20 лет - 23.04.2024, ПРАЙМ

Милей заявил о достижении Аргентиной профицита бюджета впервые за 20 лет

Аргентина в первый раз почти за двадцатилетний период достигла бюджетного профицита в размере 0,2% ВВП, план властей работает, сообщил в обращении к нации... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T05:44+0300

2024-04-23T05:44+0300

2024-04-23T05:44+0300

экономика

аргентина

хавьер милей

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 апр - ПРАЙМ. Аргентина в первый раз почти за двадцатилетний период достигла бюджетного профицита в размере 0,2% ВВП, план властей работает, сообщил в обращении к нации президент страны Хавьер Милей."Я хочу сообщить, что госсектор зарегистрировал в марте профицит в размере 275 миллиардов песо, достигнув тем самым впервые почти за 20 лет профицита в 0,2% ВВП в первом квартале", - отметил глава государства. По его словам, единственный путь покончить с инфляцией в стране заключается в том, чтобы побороть бюджетный дефицит. "Для нас инфляция это воровство, дефицит бюджета - причина инфляции, поэтому нулевой дефицит это не маркетинговый лозунг для этого правительства, это заповедь", - сказал президент. "Правительство было право. Наш план работает", - указал Милей, выразив благодарность гражданам за их терпение и веру в политику властей. "Ничто из этого не было бы возможным без героических усилий большинства аргентинцев, которые страдают (от экономической ситуации в стране - ред), но которые знают, что это единственный возможный путь, если мы хотим лучшего будущего для наших детей", - подчеркнул президент.

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аргентина

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аргентина, хавьер милей