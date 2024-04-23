https://1prime.ru/20240423/avrora-847622512.html
Россиянам раскрыли, когда на устройствах с ОС "Аврора" появятся видеоигры
Россиянам раскрыли, когда на устройствах с ОС "Аврора" появятся видеоигры - 23.04.2024, ПРАЙМ
Россиянам раскрыли, когда на устройствах с ОС "Аврора" появятся видеоигры
На устройствах с российской операционной системой "Аврора" до конца текущего года могут появиться видеоигры, рассказал РИА Новости руководитель Ассоциации... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T16:23+0300
2024-04-23T16:23+0300
2024-04-23T16:23+0300
ос "аврора"
видеоигры
https://cdnn.1prime.ru/img/84236/66/842366648_0:21:3175:1806_1920x0_80_0_0_d33d50709f51cfad55e2d6487bc7272b.jpg
ДУБАЙ, 23 апр - ПРАЙМ. На устройствах с российской операционной системой "Аврора" до конца текущего года могут появиться видеоигры, рассказал РИА Новости руководитель Ассоциации развития видеоигровой разработки Василий Овчинников. "Ребята из Fplus (российская IT-компания - ред.), они даже для портирования игр сказали, что могут давать деньги на портирование. Мы договорились, что 10 устройств до конца года, 10 игр уже готовых, это как раз портируем на "Авроре". Поэтому на "Авроре", как на планшетах, например, и в телефонах, наверное, игры начнут появляться", - сказал он в кулуарах международного бизнес-форума "Мир возможностей". Ранее в СМИ появилась информация, что разработчики операционной системы "Аврора" предложили использовать свое программное обеспечение для управления первой российской игровой консолью.
https://1prime.ru/20240412/bank-847334845.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84236/66/842366648_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_6254aa01c397f2eb2c0b18e4705e5afa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ос "аврора", видеоигры
Россиянам раскрыли, когда на устройствах с ОС "Аврора" появятся видеоигры
Овчинников: видеоигры могут появиться на планшетах и телефонах с ОС "Аврора" в 2024 году
ДУБАЙ, 23 апр - ПРАЙМ. На устройствах с российской операционной системой "Аврора" до конца текущего года могут появиться видеоигры, рассказал РИА Новости руководитель Ассоциации развития видеоигровой разработки Василий Овчинников.
"Ребята из Fplus (российская IT-компания - ред.), они даже для портирования игр сказали, что могут давать деньги на портирование. Мы договорились, что 10 устройств до конца года, 10 игр уже готовых, это как раз портируем на "Авроре". Поэтому на "Авроре", как на планшетах, например, и в телефонах, наверное, игры начнут появляться", - сказал он в кулуарах международного бизнес-форума "Мир возможностей".
Ранее в СМИ появилась информация, что разработчики операционной системы "Аврора" предложили использовать свое программное обеспечение для управления первой российской игровой консолью.
Альфа-банк запустил мобильный банк на российской ОС "Аврора"