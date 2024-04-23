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Россиянам раскрыли, когда на устройствах с ОС "Аврора" появятся видеоигры - 23.04.2024, ПРАЙМ
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Россиянам раскрыли, когда на устройствах с ОС "Аврора" появятся видеоигры
Россиянам раскрыли, когда на устройствах с ОС "Аврора" появятся видеоигры - 23.04.2024, ПРАЙМ
Россиянам раскрыли, когда на устройствах с ОС "Аврора" появятся видеоигры
На устройствах с российской операционной системой "Аврора" до конца текущего года могут появиться видеоигры, рассказал РИА Новости руководитель Ассоциации... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T16:23+0300
2024-04-23T16:23+0300
ос "аврора"
видеоигры
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ДУБАЙ, 23 апр - ПРАЙМ. На устройствах с российской операционной системой "Аврора" до конца текущего года могут появиться видеоигры, рассказал РИА Новости руководитель Ассоциации развития видеоигровой разработки Василий Овчинников. "Ребята из Fplus (российская IT-компания - ред.), они даже для портирования игр сказали, что могут давать деньги на портирование. Мы договорились, что 10 устройств до конца года, 10 игр уже готовых, это как раз портируем на "Авроре". Поэтому на "Авроре", как на планшетах, например, и в телефонах, наверное, игры начнут появляться", - сказал он в кулуарах международного бизнес-форума "Мир возможностей". Ранее в СМИ появилась информация, что разработчики операционной системы "Аврора" предложили использовать свое программное обеспечение для управления первой российской игровой консолью.
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ос "аврора", видеоигры
ОС "Аврора", видеоигры
16:23 23.04.2024
 
Россиянам раскрыли, когда на устройствах с ОС "Аврора" появятся видеоигры

Овчинников: видеоигры могут появиться на планшетах и телефонах с ОС "Аврора" в 2024 году

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЛоготип ОС "Аврора"
Логотип ОС Аврора - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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ДУБАЙ, 23 апр - ПРАЙМ. На устройствах с российской операционной системой "Аврора" до конца текущего года могут появиться видеоигры, рассказал РИА Новости руководитель Ассоциации развития видеоигровой разработки Василий Овчинников.
"Ребята из Fplus (российская IT-компания - ред.), они даже для портирования игр сказали, что могут давать деньги на портирование. Мы договорились, что 10 устройств до конца года, 10 игр уже готовых, это как раз портируем на "Авроре". Поэтому на "Авроре", как на планшетах, например, и в телефонах, наверное, игры начнут появляться", - сказал он в кулуарах международного бизнес-форума "Мир возможностей".
Ранее в СМИ появилась информация, что разработчики операционной системы "Аврора" предложили использовать свое программное обеспечение для управления первой российской игровой консолью.
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