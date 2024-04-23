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Дилеры рассказали об ажиотажном спросе на автомобили Solaris в России

Дилеры рассказали об ажиотажном спросе на автомобили Solaris в России - 23.04.2024, ПРАЙМ

Дилеры рассказали об ажиотажном спросе на автомобили Solaris в России

В России отметили высокий спрос на автомобили бренда Solaris, сообщила "Российская газета" со ссылкой на заместителя генерального директора АГ "Авилон" Рената... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T20:53+0300

2024-04-23T20:53+0300

2024-04-23T20:53+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. В России отметили высокий спрос на автомобили бренда Solaris, сообщила "Российская газета" со ссылкой на заместителя генерального директора АГ "Авилон" Рената Тюктеева."Рынок еще слабо осведомлен о бренде Solaris, но мы уже видим спрос и хорошие продажи. Оцениваем стартовую динамику Solaris как намного более удачную, нежели она была у ряда китайских брендов в период их входа на рынок", — рассказал он.Тюктеев отметил, что особый интерес к бренду проявили те, кто ранее ездил на автомобилях Hyundai, в частности, среди них компании по оказанию перевозок и каршеринга.В феврале в России стартовали продажи автомобилей бренда Solaris, выпускаемые бывшим заводом концерна Hyundai в Санкт-Петербурге.Завод Hyundai в России начал выпуск автомобилей марок Hyundai Solaris, Creta и Kia Rio X в 2010 году. В марте 2022 года предприятие приостановило работу.

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