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Путин заявил об исторической важности БАМа для России

Путин заявил об исторической важности БАМа для России - 23.04.2024, ПРАЙМ

Путин заявил об исторической важности БАМа для России

Президент Владимир Путин поздравил представителей транспортной отрасли с юбилеем Байкало-Амурской магистрали и заявил, что БАМ был исторически необходим России. | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T19:05+0300

2024-04-23T19:05+0300

2024-04-23T19:05+0300

экономика

россия

бам

владимир путин

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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Президент Владимир Путин поздравил представителей транспортной отрасли с юбилеем Байкало-Амурской магистрали и заявил, что БАМ был исторически необходим России. "Этот проект был исторически необходим нашей стране: еще в XIX веке появились первые предложения по транспортному освоению Забайкалья и Приамурья, в начале XX века изучалась география будущей грандиозной стройки", — сказал президент. Он отметил, что дальнейшее развитие БАМа поспособствует увеличению экспортных и транзитных возможностей страны в рамках ЕАЭС, подчеркнув, что необходимо не только расширить узкие участки дорожного полотна, но и проложить вторые пути на всем протяжении магистрали."Это позволит широко осваивать природные ресурсы в зоне притяжения БАМа и Транссиба, станет мощным импульсом для открытия промышленных комплексов, создания современных рабочих мест, развития социальной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России", — сказал Путин.БАМ – это железная дорога, пересекающая Восточную Сибирь и Дальний Восток России, протяженностью 4324 километра. Она является одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире, пересекает три часовых пояса и шесть регионов России. В ее строительстве принимали участие более двух миллионов человек.

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россия, бам, владимир путин