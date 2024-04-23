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Путин заявил об исторической важности БАМа для России - 23.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин заявил об исторической важности БАМа для России
Путин заявил об исторической важности БАМа для России - 23.04.2024, ПРАЙМ
Путин заявил об исторической важности БАМа для России
Президент Владимир Путин поздравил представителей транспортной отрасли с юбилеем Байкало-Амурской магистрали и заявил, что БАМ был исторически необходим России. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T19:05+0300
2024-04-23T19:05+0300
экономика
россия
бам
владимир путин
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Президент Владимир Путин поздравил представителей транспортной отрасли с юбилеем Байкало-Амурской магистрали и заявил, что БАМ был исторически необходим России. "Этот проект был исторически необходим нашей стране: еще в XIX веке появились первые предложения по транспортному освоению Забайкалья и Приамурья, в начале XX века изучалась география будущей грандиозной стройки", — сказал президент. Он отметил, что дальнейшее развитие БАМа поспособствует увеличению экспортных и транзитных возможностей страны в рамках ЕАЭС, подчеркнув, что необходимо не только расширить узкие участки дорожного полотна, но и проложить вторые пути на всем протяжении магистрали."Это позволит широко осваивать природные ресурсы в зоне притяжения БАМа и Транссиба, станет мощным импульсом для открытия промышленных комплексов, создания современных рабочих мест, развития социальной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России", — сказал Путин.БАМ – это железная дорога, пересекающая Восточную Сибирь и Дальний Восток России, протяженностью 4324 километра. Она является одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире, пересекает три часовых пояса и шесть регионов России. В ее строительстве принимали участие более двух миллионов человек.
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россия, бам, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, БАМ, Владимир Путин
19:05 23.04.2024
 
Путин заявил об исторической важности БАМа для России

Путин: БАМ был исторически необходим России

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Президент Владимир Путин поздравил представителей транспортной отрасли с юбилеем Байкало-Амурской магистрали и заявил, что БАМ был исторически необходим России.
"Этот проект был исторически необходим нашей стране: еще в XIX веке появились первые предложения по транспортному освоению Забайкалья и Приамурья, в начале XX века изучалась география будущей грандиозной стройки", — сказал президент.
Он отметил, что дальнейшее развитие БАМа поспособствует увеличению экспортных и транзитных возможностей страны в рамках ЕАЭС, подчеркнув, что необходимо не только расширить узкие участки дорожного полотна, но и проложить вторые пути на всем протяжении магистрали.
"Это позволит широко осваивать природные ресурсы в зоне притяжения БАМа и Транссиба, станет мощным импульсом для открытия промышленных комплексов, создания современных рабочих мест, развития социальной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России", — сказал Путин.
%БАМ - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
Путин призвал оказывать конкретную поддержку строителям БАМа
Вчера, 22:31
БАМ – это железная дорога, пересекающая Восточную Сибирь и Дальний Восток России, протяженностью 4324 километра. Она является одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире, пересекает три часовых пояса и шесть регионов России. В ее строительстве принимали участие более двух миллионов человек.
 
ЭкономикаРОССИЯБАМВладимир Путин
 
 
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