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Власти РФ обязали все системно значимые банки перейти на ПВР с 2030 года

Власти РФ обязали все системно значимые банки перейти на ПВР с 2030 года - 23.04.2024, ПРАЙМ

Власти РФ обязали все системно значимые банки перейти на ПВР с 2030 года

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном переходе с 2030 года всех российских системно значимых кредитных организаций (СЗКО) к оценке... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T20:32+0300

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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном переходе с 2030 года всех российских системно значимых кредитных организаций (СЗКО) к оценке кредитных рисков на основе внутренних рейтингов. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Сейчас банки РФ могут добровольно, с разрешения Банка России, применять так называемый подход на основе внутренних рейтингов (ПВР) для оценки кредитного риска. Такой подход уже используют четыре СЗКО: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Райффайзенбанк. При внедрении ПВР банки не только получают более точную оценку капитала, необходимого на покрытие кредитного риска, но и в целом переводят свои системы управления рисками на более высокий уровень. Новый закон устанавливает для всех СЗКО обязанность применять ПВР с 1 января 2030 года. При этом банки смогут применять свои методики управления рисками и модели количественной оценки рисков только с разрешения ЦБ. В настоящее время в перечень системно значимых, помимо Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка и Райффайзенбанка, входят: "Юникредит банк", Газпромбанк, Совкомбанк, "Московский кредитный банк", "ФК Открытие", Росбанк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Россельхозбанк. Согласно документу, в случае несоответствия банковской методики установленным требованиям Банк России будет вправе потребовать устранения выявленных нарушений и (или) ввести повышенные значения параметров риска. А при невыполнении его требований регулятор будет вправе оштрафовать банк и принять другие меры воздействия. Закон также допускает возможность использования средств пенсионного фонда Банка России для дополнительного пенсионного обеспечения служащих ЦБ с привлечением третьих лиц, в том числе негосударственных пенсионных фондов. Одновременно из закона о ЦБ исключается ряд норм, утративших актуальность. Кроме того, Центробанку предоставляется право реализовать Гохрану России памятные инвестиционные монеты из драгоценных металлов по ценам, определяемым ЦБ. Данная норма начнет действовать через 180 дней после опубликования закона. А сам закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

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