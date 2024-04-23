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Белоруссия ограничивает выплату дивидендов лицам из недружественных стран

Белоруссия ограничивает выплату дивидендов лицам из недружественных стран - 23.04.2024, ПРАЙМ

Белоруссия ограничивает выплату дивидендов лицам из недружественных стран

Правительство Белоруссии ввело ограничение на выплату дивидендов собственникам долей и акций белорусских компаний из недружественных стран, говорится в... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T05:59+0300

2024-04-23T05:59+0300

2024-04-23T05:59+0300

экономика

белоруссия

дивиденды

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МИНСК, 23 апр – ПРАЙМ. Правительство Белоруссии ввело ограничение на выплату дивидендов собственникам долей и акций белорусских компаний из недружественных стран, говорится в постановлении, опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны. Ограничение касается выплаты распределенных, начисленных прибыли и дивидендов иностранным участникам, собственникам имущества юрлиц Белоруссии, если они относятся к государствам, совершающим "недружественные действия" в отношении Белоруссии, ее граждан и организаций.Речь идет о таких странах, как Австралия, государства ЕС, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия, Албания, Исландия, Республика Северная Македония, Великобритания, США, Черногория, Швейцария. Ограничение применяется в случае, если сумма выплаченных в течение календарного года прибыли и дивидендов превышает в общей сложности на всех иностранных участников, собственников имущества компании-резидента Белоруссии 80 тысяч базовых величин (сейчас - 3,2 миллиона белорусских рублей, или около 984 тысяч долларов) или эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу. Возможна выплата прибыли и дивидендов иностранным участникам, собственникам имущества компанией, получившей соответствующее разрешение. Оно выдается областными и Минским горисполкомом на каждую выплату прибыли и дивидендов иностранному участнику, собственнику имущества при условии соблюдения ряда критериев. Постановление вступит в силу 24 апреля и будет действовать до 31 декабря 2025 года. Разрешение может получить компания, если общий объем заявляемых к выплате и выплаченных за текущий календарный год прибыли и дивидендов составляет не более 50% среднего объема прямых иностранных инвестиций на чистой основе за пять лет. Списочная численность работников компании-резидента Белоруссии должна быть не менее 70% к прошлогоднему уровню. У компании не должно быть чистого убытка, просроченной задолженности по кредитам, выданным банками Белоруссии, по уплате налогов и обязательных платежей в бюджет, а также бюджетным ссудам. Критерий для получения разрешения - обеспечение уровня номинальной начисленной среднемесячной зарплаты по резиденту Белоруссии не ниже 3,5-кратного размера месячной минимальной зарплаты, установленной правительством. В случае получения резидентом отказа в разрешении выплата осуществляется путем перечисления прибыли и дивидендов на текущий (расчетный) банковский счет со специальным режимом функционирования. Это не распространяется на банки Белоруссии, аккумулирующие средства на своих счетах. Выплата указанных прибыли и дивидендов иностранному участнику, собственнику имущества осуществляется после окончания срока действия вводимого постановлением правительства ограничения. Постановление определяет порядок получения компанией-резидентом Белоруссии разрешения на выплату распределенных прибыли и дивидендов иностранному участнику, собственнику имущества, а также сроки исполнения процедуры.

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белоруссия, дивиденды