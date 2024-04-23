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В Белом доме раскрыли, когда США направят помощь Киеву

В Белом доме раскрыли, когда США направят помощь Киеву - 23.04.2024, ПРАЙМ

В Белом доме раскрыли, когда США направят помощь Киеву

США направят Украине финансовую помощь, как только президент США Джо Байден подпишет соответствующий документ, сообщил координатор стратегических коммуникаций в | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T21:49+0300

2024-04-23T21:49+0300

2024-04-23T21:50+0300

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ВАШИНГТОН, 23 апр — ПРАЙМ. США направят Украине финансовую помощь, как только президент США Джо Байден подпишет соответствующий документ, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Во вторник сенат вслед за палатой представителей США обсуждает и, возможно, примет законопроект о помощи зарубежным союзникам США, включая Израиль, Тайвань и Украину, куда по завершении законотворчества возобновятся регулярные поставки американских вооружений. После утверждения в сенате законопроект поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который в разговоре с Владимиром Зеленским анонсировал скорую передачу "значительных новых пакетов оборонной помощи". Приостановленные в декабре поставки, вероятно, возобновятся уже в конце этой недели, будут больше обычного и могут включать средства ПВО, артиллерию, бронетехнику и оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщали ранее СМИ и политики. В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.Соответствующий законопроект палата представителей приняла в субботу, 20 апреля.

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украина, сша, помощь украине