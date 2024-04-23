https://1prime.ru/20240423/blinken-847610287.html

Китай пошел в атаку. Госсекретаря США в Пекине ждет тяжелый разговор

Китай пошел в атаку. Госсекретаря США в Пекине ждет тяжелый разговор - 23.04.2024, ПРАЙМ

Китай пошел в атаку. Госсекретаря США в Пекине ждет тяжелый разговор

Китай пошел в самую жесткую на сегодняшний день атаку из-за жалоб США на избыточные промышленные мощности, дав понять, что госсекретарю Энтони Блинкену,... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T11:56+0300

2024-04-23T11:56+0300

2024-04-23T11:56+0300

политика

китай

сша

торговая война

энтони блинкен

https://cdnn.1prime.ru/img/84242/51/842425133_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_762c74940289b9e8b336a6fba2081edf.jpg

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Китай пошел в самую жесткую на сегодняшний день атаку из-за жалоб США на избыточные промышленные мощности, дав понять, что госсекретарю Энтони Блинкену, возможно, предстоят тяжелые переговоры во время его визита на этой неделе, сообщает Bloomberg.Обвинения США - "злонамеренное стремление сдержать и подавить промышленное развитие Китая, они стремятся добиться более выгодной конкурентной позиции и рыночного преимущества для страны", заявил неназванный китайский дипломат на недавнем брифинге в Пекине. "Это неприкрытое экономическое принуждение и издевательства", — добавил чиновник. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЕго слова опубликовало Министерство иностранных дел. При этом Китай редко проводит подобные брифинги непосредственно перед визитом высокопоставленных чиновников США. Блинкен собирается отправиться в азиатскую страну со среды по пятницу. Эта поездка – попытка стабилизировать отношения.Сильный удар по ним США нанесли в прошлом году, когда обвинили Китай в запуске шпионского воздушного шара. Кроме того, во время предвыборной кампании на прошлой неделе президент Джо Байден раскритиковал Пекин как "ксенофобский" и пообещал утроить пошлины на китайский экспорт стали и алюминия.Ранее стало известно, что редседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готовит целый шквал торговых ограничений против Китая, стремясь выполнить обещание сделать ЕС более значимым политическим игроком на мировой арене. Помимо расследования китайских субсидий на электромобили, Брюссель выясняет, оказывал ли Пекин незаконную поддержку ветропаркам на континенте. Эти действия - отражение все более агрессивного подхода ЕС к Китаю, который может отрезать Поднебесную от европейских рынков и потенциально привести к торговой войне. Европейские чиновники, в том числе бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги, утверждают, что именно торговые злоупотребления Китая стали причиной крупнейших социальных и политических проблем последних десятилетий.

https://1prime.ru/20240416/storm-847421377.html

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, сша, торговая война, энтони блинкен