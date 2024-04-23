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Китай пошел в атаку. Госсекретаря США в Пекине ждет тяжелый разговор - 23.04.2024, ПРАЙМ
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Китай пошел в атаку. Госсекретаря США в Пекине ждет тяжелый разговор
Китай пошел в атаку. Госсекретаря США в Пекине ждет тяжелый разговор - 23.04.2024, ПРАЙМ
Китай пошел в атаку. Госсекретаря США в Пекине ждет тяжелый разговор
Китай пошел в самую жесткую на сегодняшний день атаку из-за жалоб США на избыточные промышленные мощности, дав понять, что госсекретарю Энтони Блинкену,... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T11:56+0300
2024-04-23T11:56+0300
политика
китай
сша
торговая война
энтони блинкен
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Китай пошел в самую жесткую на сегодняшний день атаку из-за жалоб США на избыточные промышленные мощности, дав понять, что госсекретарю Энтони Блинкену, возможно, предстоят тяжелые переговоры во время его визита на этой неделе, сообщает Bloomberg.Обвинения США - "злонамеренное стремление сдержать и подавить промышленное развитие Китая, они стремятся добиться более выгодной конкурентной позиции и рыночного преимущества для страны", заявил неназванный китайский дипломат на недавнем брифинге в Пекине. "Это неприкрытое экономическое принуждение и издевательства", — добавил чиновник. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЕго слова опубликовало Министерство иностранных дел. При этом Китай редко проводит подобные брифинги непосредственно перед визитом высокопоставленных чиновников США. Блинкен собирается отправиться в азиатскую страну со среды по пятницу. Эта поездка – попытка стабилизировать отношения.Сильный удар по ним США нанесли в прошлом году, когда обвинили Китай в запуске шпионского воздушного шара. Кроме того, во время предвыборной кампании на прошлой неделе президент Джо Байден раскритиковал Пекин как "ксенофобский" и пообещал утроить пошлины на китайский экспорт стали и алюминия.Ранее стало известно, что редседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готовит целый шквал торговых ограничений против Китая, стремясь выполнить обещание сделать ЕС более значимым политическим игроком на мировой арене. Помимо расследования китайских субсидий на электромобили, Брюссель выясняет, оказывал ли Пекин незаконную поддержку ветропаркам на континенте. Эти действия - отражение все более агрессивного подхода ЕС к Китаю, который может отрезать Поднебесную от европейских рынков и потенциально привести к торговой войне. Европейские чиновники, в том числе бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги, утверждают, что именно торговые злоупотребления Китая стали причиной крупнейших социальных и политических проблем последних десятилетий.
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китай
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китай, сша, торговая война, энтони блинкен
Политика, КИТАЙ, США, торговая война, Энтони Блинкен
11:56 23.04.2024
 
Китай пошел в атаку. Госсекретаря США в Пекине ждет тяжелый разговор

Bloomberg: Блинкену предстоят тяжелые переговоры в Пекине, Китай пошел в атаку

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Китай пошел в самую жесткую на сегодняшний день атаку из-за жалоб США на избыточные промышленные мощности, дав понять, что госсекретарю Энтони Блинкену, возможно, предстоят тяжелые переговоры во время его визита на этой неделе, сообщает Bloomberg.
Обвинения США - "злонамеренное стремление сдержать и подавить промышленное развитие Китая, они стремятся добиться более выгодной конкурентной позиции и рыночного преимущества для страны", заявил неназванный китайский дипломат на недавнем брифинге в Пекине. "Это неприкрытое экономическое принуждение и издевательства", — добавил чиновник.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
Его слова опубликовало Министерство иностранных дел. При этом Китай редко проводит подобные брифинги непосредственно перед визитом высокопоставленных чиновников США. Блинкен собирается отправиться в азиатскую страну со среды по пятницу. Эта поездка – попытка стабилизировать отношения.
Сильный удар по ним США нанесли в прошлом году, когда обвинили Китай в запуске шпионского воздушного шара. Кроме того, во время предвыборной кампании на прошлой неделе президент Джо Байден раскритиковал Пекин как "ксенофобский" и пообещал утроить пошлины на китайский экспорт стали и алюминия.
Ранее стало известно, что редседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готовит целый шквал торговых ограничений против Китая, стремясь выполнить обещание сделать ЕС более значимым политическим игроком на мировой арене. Помимо расследования китайских субсидий на электромобили, Брюссель выясняет, оказывал ли Пекин незаконную поддержку ветропаркам на континенте.
Эти действия - отражение все более агрессивного подхода ЕС к Китаю, который может отрезать Поднебесную от европейских рынков и потенциально привести к торговой войне. Европейские чиновники, в том числе бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги, утверждают, что именно торговые злоупотребления Китая стали причиной крупнейших социальных и политических проблем последних десятилетий.
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
Евросоюз готовится обрушить на Китай шквал торговых ограничений
16 апреля, 12:02
 
ПолитикаКИТАЙСШАторговая войнаЭнтони Блинкен
 
 
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