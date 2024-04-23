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Премьер Британии хочет добиться увеличения оборонных расходов, пишет СМИ

Премьер Британии хочет добиться увеличения оборонных расходов, пишет СМИ - 23.04.2024, ПРАЙМ

Премьер Британии хочет добиться увеличения оборонных расходов, пишет СМИ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о планах к 2023 году увеличить расходы на оборону до 2,5 процента ВВП, пишет газета Telegraph. | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T15:59+0300

2024-04-23T15:59+0300

2024-04-23T15:59+0300

риши сунак

великобритания

расходы на оборону

ввп

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о планах к 2023 году увеличить расходы на оборону до 2,5 процента ВВП, пишет газета Telegraph."Риши Сунак объявит, что Британия будет тратить на оборону 2,5% ВВП к 2030 году", - сказано в материалах.По данным издания, глава британиского правительства расскажет об этих планах в ходе визита в Польшу во вторник, 23 апреля.На 2023 год расходы Британии на оборону составили 2,23 процента ВВП. Как отмечает газета, для достижения показателя в 2,5 процента стране придется выделять дополнительно 70 миллиардов фунтов стерлингов в течение нескольких лет. При этом, увеличение затрат будет постепенным, заключает Telegraph.

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риши сунак, великобритания, расходы на оборону, ввп