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Премьер Британии хочет добиться увеличения оборонных расходов, пишет СМИ - 23.04.2024, ПРАЙМ
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Премьер Британии хочет добиться увеличения оборонных расходов, пишет СМИ
Премьер Британии хочет добиться увеличения оборонных расходов, пишет СМИ - 23.04.2024, ПРАЙМ
Премьер Британии хочет добиться увеличения оборонных расходов, пишет СМИ
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о планах к 2023 году увеличить расходы на оборону до 2,5 процента ВВП, пишет газета Telegraph. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T15:59+0300
2024-04-23T15:59+0300
риши сунак
великобритания
расходы на оборону
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о планах к 2023 году увеличить расходы на оборону до 2,5 процента ВВП, пишет газета Telegraph."Риши Сунак объявит, что Британия будет тратить на оборону 2,5% ВВП к 2030 году", - сказано в материалах.По данным издания, глава британиского правительства расскажет об этих планах в ходе визита в Польшу во вторник, 23 апреля.На 2023 год расходы Британии на оборону составили 2,23 процента ВВП. Как отмечает газета, для достижения показателя в 2,5 процента стране придется выделять дополнительно 70 миллиардов фунтов стерлингов в течение нескольких лет. При этом, увеличение затрат будет постепенным, заключает Telegraph.
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риши сунак, великобритания, расходы на оборону, ввп
Риши Сунак, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, расходы на оборону, ВВП
15:59 23.04.2024
 
Премьер Британии хочет добиться увеличения оборонных расходов, пишет СМИ

Telegraph: Сунак намерен добиться увеличения оборонных расходов до 2,5% ВВП к 2030 году

© CC BY 2.0 / Andrew Parsons / No 10 Downing StreetПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© CC BY 2.0 / Andrew Parsons / No 10 Downing Street
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о планах к 2023 году увеличить расходы на оборону до 2,5 процента ВВП, пишет газета Telegraph.
"Риши Сунак объявит, что Британия будет тратить на оборону 2,5% ВВП к 2030 году", - сказано в материалах.
По данным издания, глава британиского правительства расскажет об этих планах в ходе визита в Польшу во вторник, 23 апреля.
На 2023 год расходы Британии на оборону составили 2,23 процента ВВП. Как отмечает газета, для достижения показателя в 2,5 процента стране придется выделять дополнительно 70 миллиардов фунтов стерлингов в течение нескольких лет. При этом, увеличение затрат будет постепенным, заключает Telegraph.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
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Риши СунакВЕЛИКОБРИТАНИЯрасходы на оборонуВВП
 
 
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