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Британия переведет оборонную промышленность в режим войны, заявил Сунак

Британия переведет оборонную промышленность в режим войны, заявил Сунак - 23.04.2024, ПРАЙМ

Британия переведет оборонную промышленность в режим войны, заявил Сунак

Оборонная промышленность Великобритании переходит в военный режим, заявил британский премьер-министр Риши Сунак, чьи слова привел польский портал interia.pl. | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T17:43+0300

2024-04-23T17:43+0300

2024-04-23T17:43+0300

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ВАРШАВА, 23 апр - ПРАЙМ. Оборонная промышленность Великобритании переходит в военный режим, заявил британский премьер-министр Риши Сунак, чьи слова привел польский портал interia.pl.Глава правительства страны во вторник, 23 апреля, посетил с визитом Польшу, выступил на брифинге в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады."Мы переведем британскую оборонную промышленность в режим войны", - сообщил Сунак.Он также подтвердил недавние сообщения издания Guardian, объявив о плане добиться увеличения расходов Британии на оборону до 2,5 процента ВВП. По его словам, наращивание показателя "начнется сегодня". В течение следующих шести лет, подчеркнул британский премьер, власти дополнительно направят в оборонную сферу 75 миллионов фунтов.Помимо этого, Сунак добавил, что Лондон будет предоставлять поддержку Киеву, пока это необходимо.

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великобритания, риши сунак, впк, промышленность