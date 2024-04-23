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Британия переведет оборонную промышленность в режим войны, заявил Сунак
Британия переведет оборонную промышленность в режим войны, заявил Сунак - 23.04.2024, ПРАЙМ
Британия переведет оборонную промышленность в режим войны, заявил Сунак
Оборонная промышленность Великобритании переходит в военный режим, заявил британский премьер-министр Риши Сунак, чьи слова привел польский портал interia.pl. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T17:43+0300
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ВАРШАВА, 23 апр - ПРАЙМ. Оборонная промышленность Великобритании переходит в военный режим, заявил британский премьер-министр Риши Сунак, чьи слова привел польский портал interia.pl.Глава правительства страны во вторник, 23 апреля, посетил с визитом Польшу, выступил на брифинге в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады."Мы переведем британскую оборонную промышленность в режим войны", - сообщил Сунак.Он также подтвердил недавние сообщения издания Guardian, объявив о плане добиться увеличения расходов Британии на оборону до 2,5 процента ВВП. По его словам, наращивание показателя "начнется сегодня". В течение следующих шести лет, подчеркнул британский премьер, власти дополнительно направят в оборонную сферу 75 миллионов фунтов.Помимо этого, Сунак добавил, что Лондон будет предоставлять поддержку Киеву, пока это необходимо.
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великобритания, риши сунак, впк, промышленность
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Риши Сунак, ВПК, Промышленность
Британия переведет оборонную промышленность в режим войны, заявил Сунак
Сунак: Великобритания переведет оборонную промышленность страны в режим войны
ВАРШАВА, 23 апр - ПРАЙМ. Оборонная промышленность Великобритании переходит в военный режим, заявил британский премьер-министр Риши Сунак, чьи слова привел польский портал interia.pl.
Глава правительства страны во вторник, 23 апреля, посетил с визитом Польшу, выступил на брифинге в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады.
"Мы переведем британскую оборонную промышленность в режим войны", - сообщил Сунак.
Он также подтвердил недавние сообщения издания Guardian, объявив о плане добиться увеличения расходов Британии на оборону до 2,5 процента ВВП. По его словам, наращивание показателя "начнется сегодня". В течение следующих шести лет, подчеркнул британский премьер, власти дополнительно направят в оборонную сферу 75 миллионов фунтов.
Помимо этого, Сунак добавил, что Лондон будет предоставлять поддержку Киеву, пока это необходимо.
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