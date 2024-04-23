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Мишустин призвал учитывать все социальные меры при формировании бюджета
Мишустин призвал учитывать все социальные меры при формировании бюджета - 23.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал учитывать все социальные меры при формировании бюджета
Все социальные меры должны быть учтены при формировании параметров бюджета на следующие три года, важно предусмотреть финансирование для реализации направлений, | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T15:41+0300
2024-04-23T15:41+0300
2024-04-23T15:41+0300
кабмин
михаил мишустин
бюджет
россия
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Все социальные меры должны быть учтены при формировании параметров бюджета на следующие три года, важно предусмотреть финансирование для реализации направлений, обозначенных в послании Федеральному Собранию, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.Глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании кабмина во вторник представил сценарные условия и основные параметры прогноза социально-экономического развития России на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов.Глава правительства отметил, что рассмотрение сценарных условий - значимый этап в рамках бюджетного процесса."Теперь - на основании как раз прогноза и других не менее важных документов стратегического планирования - необходимо будет министерству финансов со всеми ведомствами сформировать параметры бюджета на следующие три года, где очень важно учесть необходимое финансирование для национальных проектов, государственных программ и направлений, которые были обозначены президентом в послании. Чтобы и люди получали необходимую поддержку, социальные меры все должны быть учтены, ну а экономика и промышленность продолжали бы развиваться", - заявил Мишустин.
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михаил мишустин, бюджет, россия
Кабмин, Михаил Мишустин, бюджет, РОССИЯ
Мишустин призвал учитывать все социальные меры при формировании бюджета
Мишустин: все социальные меры должны быть учтены при формировании бюджета на 2025-27 годы
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Все социальные меры должны быть учтены при формировании параметров бюджета на следующие три года, важно предусмотреть финансирование для реализации направлений, обозначенных в послании Федеральному Собранию, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании кабмина во вторник представил сценарные условия и основные параметры прогноза социально-экономического развития России на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов.
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Глава правительства отметил, что рассмотрение сценарных условий - значимый этап в рамках бюджетного процесса.
"Теперь - на основании как раз прогноза и других не менее важных документов стратегического планирования - необходимо будет министерству финансов со всеми ведомствами сформировать параметры бюджета на следующие три года, где очень важно учесть необходимое финансирование для национальных проектов, государственных программ и направлений, которые были обозначены президентом в послании. Чтобы и люди получали необходимую поддержку, социальные меры все должны быть учтены, ну а экономика и промышленность продолжали бы развиваться", - заявил Мишустин.