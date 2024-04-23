https://1prime.ru/20240423/carlsberg--847625967.html
Отказ Carlsberg от передачи прав на бренды "Балтике" признали незаконным
Отказ Carlsberg от передачи прав на бренды "Балтике" признали незаконным - 23.04.2024, ПРАЙМ
Отказ Carlsberg от передачи прав на бренды "Балтике" признали незаконным
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) вслед за нижестоящей инстанцией признал незаконным односторонний отказ датской Carlsberg Group от... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T17:37+0300
2024-04-23T17:37+0300
2024-04-23T17:37+0300
россия
суд
carlsberg
компания балтика
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) вслед за нижестоящей инстанцией признал незаконным односторонний отказ датской Carlsberg Group от лицензионных соглашений, по которым она передала "Балтике" права на использование своих товарных знаков Holsten, Tuborg, Kronenbourg и Seth & Riley's Garage. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу Carlsberg на принятое в декабре решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, после чего оно вступило в законную силу. Carlsberg 3 октября сообщил, что проинформировал "Балтику" о прекращении действия лицензионных соглашений, позволяющих ей "производить, продвигать и продавать всю продукцию Carlsberg Group, включая международные и региональные бренды". Отмечалось, что до 1 апреля 2024 года "Балтика" сможет использовать уже имеющиеся запасы продукции и материалы. Решение было принято, как указывала датская компания, в ответ на указ президента России Владимира Путина, согласно которому доля "Балтики", принадлежащая Carlsberg, перешла во временное управление Росимущества. "Балтика" в октябре обратилась в суд с заявлением, в котором потребовала признать недействительным отказ ответчика от четырех лицензионных соглашений, заключенных с 2012 по 2022 год, и от рамочного соглашения о поставках и лицензиях от 1 апреля 2013 года. Соответствующие уведомления Carlsberg направил "Балтике" 29 сентября. Суд рассмотрел дело в закрытом режиме, его решение не опубликовано, но в карточке дела в декабре появилось сообщение, что требования истца были удовлетворены. Суд первой инстанции в октябре принял обеспечительные меры, запретив Роспатенту регистрировать расторжение спорных лицензионных соглашений. Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg и другие. Штат компании составляет около 40 тысяч человек. Российская "Балтика" вошла в состав Carlsberg Group в 2008 году, выпускает в том числе пиво международных брендов Tuborg, Zatecky Gus, Kronenbourg 1664, Holsten.
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россия, суд, carlsberg, компания балтика
РОССИЯ, суд, Carlsberg, компания Балтика
Отказ Carlsberg от передачи прав на бренды "Балтике" признали незаконным
Суд признал незаконность отказа Carlsberg от передачи прав на бренды "Балтике"
МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) вслед за нижестоящей инстанцией признал незаконным односторонний отказ датской Carlsberg Group от лицензионных соглашений, по которым она передала "Балтике" права на использование своих товарных знаков Holsten, Tuborg, Kronenbourg и Seth & Riley's Garage.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу Carlsberg на принятое в декабре решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, после чего оно вступило в законную силу.
Carlsberg 3 октября сообщил, что проинформировал "Балтику" о прекращении действия лицензионных соглашений, позволяющих ей "производить, продвигать и продавать всю продукцию Carlsberg Group, включая международные и региональные бренды". Отмечалось, что до 1 апреля 2024 года "Балтика" сможет использовать уже имеющиеся запасы продукции и материалы.
Суд рассмотрит иск "Балтики" о взыскании убытков с Carlsberg
Решение было принято, как указывала датская компания, в ответ на указ президента России Владимира Путина, согласно которому доля "Балтики", принадлежащая Carlsberg, перешла во временное управление Росимущества.
"Балтика" в октябре обратилась в суд с заявлением, в котором потребовала признать недействительным отказ ответчика от четырех лицензионных соглашений, заключенных с 2012 по 2022 год, и от рамочного соглашения о поставках и лицензиях от 1 апреля 2013 года. Соответствующие уведомления Carlsberg направил "Балтике" 29 сентября.
Суд рассмотрел дело в закрытом режиме, его решение не опубликовано, но в карточке дела в декабре появилось сообщение, что требования истца были удовлетворены. Суд первой инстанции в октябре принял обеспечительные меры, запретив Роспатенту регистрировать расторжение спорных лицензионных соглашений.
Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg и другие. Штат компании составляет около 40 тысяч человек. Российская "Балтика" вошла в состав Carlsberg Group в 2008 году, выпускает в том числе пиво международных брендов Tuborg, Zatecky Gus, Kronenbourg 1664, Holsten.