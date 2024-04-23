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Отказ Carlsberg от передачи прав на бренды "Балтике" признали незаконным

Отказ Carlsberg от передачи прав на бренды "Балтике" признали незаконным - 23.04.2024, ПРАЙМ

Отказ Carlsberg от передачи прав на бренды "Балтике" признали незаконным

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) вслед за нижестоящей инстанцией признал незаконным односторонний отказ датской Carlsberg Group от... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T17:37+0300

2024-04-23T17:37+0300

2024-04-23T17:37+0300

россия

суд

carlsberg

компания балтика

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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) вслед за нижестоящей инстанцией признал незаконным односторонний отказ датской Carlsberg Group от лицензионных соглашений, по которым она передала "Балтике" права на использование своих товарных знаков Holsten, Tuborg, Kronenbourg и Seth & Riley's Garage. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу Carlsberg на принятое в декабре решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, после чего оно вступило в законную силу. Carlsberg 3 октября сообщил, что проинформировал "Балтику" о прекращении действия лицензионных соглашений, позволяющих ей "производить, продвигать и продавать всю продукцию Carlsberg Group, включая международные и региональные бренды". Отмечалось, что до 1 апреля 2024 года "Балтика" сможет использовать уже имеющиеся запасы продукции и материалы. Решение было принято, как указывала датская компания, в ответ на указ президента России Владимира Путина, согласно которому доля "Балтики", принадлежащая Carlsberg, перешла во временное управление Росимущества. "Балтика" в октябре обратилась в суд с заявлением, в котором потребовала признать недействительным отказ ответчика от четырех лицензионных соглашений, заключенных с 2012 по 2022 год, и от рамочного соглашения о поставках и лицензиях от 1 апреля 2013 года. Соответствующие уведомления Carlsberg направил "Балтике" 29 сентября. Суд рассмотрел дело в закрытом режиме, его решение не опубликовано, но в карточке дела в декабре появилось сообщение, что требования истца были удовлетворены. Суд первой инстанции в октябре принял обеспечительные меры, запретив Роспатенту регистрировать расторжение спорных лицензионных соглашений. Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg и другие. Штат компании составляет около 40 тысяч человек. Российская "Балтика" вошла в состав Carlsberg Group в 2008 году, выпускает в том числе пиво международных брендов Tuborg, Zatecky Gus, Kronenbourg 1664, Holsten.

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россия, суд, carlsberg, компания балтика