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Украину растащат по частям. Главный союзник тянет ее в долговую яму

Украину растащат по частям. Главный союзник тянет ее в долговую яму - 23.04.2024, ПРАЙМ

Украину растащат по частям. Главный союзник тянет ее в долговую яму

Пентагон уже готовит к отправке Киеву первую партию вооружений. Основная часть финансовой помощи — около 80 процентов — будет израсходована на восполнение... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T04:04+0300

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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Пентагон уже готовит к отправке Киеву первую партию вооружений. Основная часть финансовой помощи — около 80 процентов — будет израсходована на восполнение собственных военных запасов Соединенных Штатов. Украина же, по сути, получая только смертоносное оружие, еще больше увеличит свой долг, за который никогда не сможет рассчитаться.Публичные призывы и работа под ковром"Один сенатор недавно был и говорит: "Ты согласишься на кредит?" "А какие есть варианты?" Он говорит: "Ну, если тебе скажут: или кредит, или ничего". Я говорю: "А для чего эти выборы, если нет никакого выбора". Поэтому мы примем любой вариант", — так Владимир Зеленский описывал разговор с одним конгрессменом, вероятно, республиканцем Линдси Грэмом, поддержавшим идею Дональда Трампа давать Киеву деньги только в долг.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо словам Зеленского, если бы Киеву предложили кредит сегодня или бесплатную помощь через год, то ответ был бы: "только сегодня". "Важно — чем быстрее, тем лучше", - торопил он своих визави.При этом в конце марта издание Politico со ссылкой на анонимных украинских чиновников сообщало, что в Киев "оскорбила" идея брать деньги только в долг. Такой вариант несколько недель обсуждали в конгрессе США, но Украину о ней почти не ставили в известность.Однако ситуация на поле боя складывается совсем не в пользу Киева. Как признавался сам Зеленский, у ВСУ не осталось снарядов для контрнаступления и вскоре закончатся ПВО. Глава офиса президента Андрей Ермак нагнетал тревогу в западных СМИ, упирая на то, что для Киева наступил "критический момент". Но давили не только публично, активно работали и "под ковром".В последнее время для лоббистской деятельности в США украинские структуры наняли несколько фирм и лиц, связанных с Республиканской партией – именно ее представители упирались в Конгрессе по поводу большого пакета помощи. Об этом сообщают источники "Страны" в политических кругах Украины.Еще в марте американский сайт O'Dwyer's, специализирующийся на новостях из мира пиара и маркетинговых коммуникаций, сообщил, что неправительственная организация из Украины "Kyiv Global Outreach" наняла известную лоббистскую фирму из Вашингтона DCI Group. Эта компания имеет сильные связи с Республиканской партией. Контракт DCI призван помочь "перестроить и сохранить сильную общественную поддержку Украине", а также поддержать политику, которая "укрепляет украинскую безопасность и условия для мира". Договор действует с 26 февраля до конца года. Его стоимость 3,6 миллиона долларов.При этом Kyiv Global Outreach создана совсем недавно - 23 января. По данным источников "Страны" в политических кругах, за этой компанией стоят украинские власти, которые таким образом пытаются решить две задачи. Во-первых, побороть скепсис республиканцев в отношении Украины. Во-вторых, - обелить в среде американского истеблишмента и СМИ законопроект о запрете Украинской православной церкви, который сейчас рассматривается в Раде.Обещанного полгода ждутЗаконопроект о помощи Украине пытались принять минимум полгода. Все предыдущие версии правое крыло республиканской партии отметало. Они настаивали, что нужно сначала решить проблемы на южной границе собственной страны и передать средства на строительство стены для борьбы с нелегальной миграцией.В итоге после долгих споров конгрессмены проголосовали за вариант, который предложил спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон. При этом больше половины его однопартийцев голосовали против пакета для Украины. В основном – правое крыло. И до последнего было неясно, как именно распределят помощь.Судя по данным американских СМИ, Украина получит почти 61 миллиард долларов, из которых больше 20 миллиардов уйдут на восполнение американских запасов, 14 — на покупку вооружений, 9 — это кредиты, которые можно будет простить. В то же время Израиль получит 26 миллиардов без каких-либо дополнительных условий.В целом, с начала 2022 года американская помощь Киеву оценивается в сумму от 72 до 110 миллиардов долларов, в зависимости от того, как учитывать деньги, оставшиеся в самой Америке. На этот раз в пакет заложили меры по повышению отчетности и контроля за использованием средств. Если американцев выяснят, что ресурсы используют нецелевым образом, а проще говоря, разворовывают, они прекратят финансирование.Большая доля денег вернется в американский же ВПК. "Мы инвестируем в промышленную базу Америки, покупаем американскую продукцию, произведенную американскими рабочими, тем самым создавая рабочие места почти в сорока штатах и укрепляем нашу собственную национальную безопасность", - как говорил сам президент Джо Байден.Скорее всего, это последний крупный пакет помощи Киеву до президентских выборов. Но есть еще деньги от Европы. Первого февраля страны ЕС договорились выделить Киеву 50 миллиардов евро. За четыре года Киев получит 33 миллиарда в виде кредитов и 17 — в виде безвозмездной поддержки. Но Украина должна будет поддерживать демократические принципы и соблюдать права человека.Кроме того, Киеву пообещали миллион снарядов. Но, как выразился еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, что Зеленский ошибся, полагая, что этот объем будет бесплатным. По его словам, Евросоюз передал Вооруженным силам Украины 300 тысяч снарядов, остальное Киев должен купить самостоятельно.Обещанного полгода ждутВ 2023 году западные страны – партнеры Киева передали ему 42,5 миллиарда долларов, что составило лишь треть от выплаченных в 2022-м свыше 120 миллиардов. В 2022-м государственный и гарантированный государством долг Украины вырос до 78,5 процента ВВП по сравнению с 49 процентами в 2021-м. А в прошлом году побил исторический рекорд – вырос до 85 процентов ВВП.Часть внешнего долга страны была реструктуризирована: перед кредиторами из G7, Парижского клуба - до конца марта 2027 года, перед коммерческими кредиторами (еврооблигации, ВВП-варранты) - до августа 2024 года. Киев благодаря этому сможет в 2024 году сэкономить на погашении и обслуживании госдолга 4,6 миллиарда долларов. Но долговая нагрузка на экономику остается высокой и Киеву не стоит рассчитывать на списание внешнего долга.На 2024 год на Украине запланирован дефицит бюджета 44 миллиарда долларов. При этом большую его часть власти страны рассчитывают покрыть за счет помощи западных союзников. Глава Минфина Сергей Марченко заявлял, что из-за задержки иностранной финансовой помощи в бюджете образовалась "внеплановая" дыра в четыре миллиарда долларов и призвал поскорее передать Киеву замороженные российские активы.Интересный момент. В Государственной налоговой службе сообщили: финансовый и страховой сектора обеспечили 19,3 процента фискальных поступлений в бюджет, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 15,3, перерабатывающая промышленность — 13,4. Там же с января по март выросла зарплата: в 10,5 раза, на 26,9 и 20,5 процента соответственно. Кроме того, занятые в перевозке и хранении товаров работники увеличили доходы на 47,3 процента. Феноменальный рост зарплат на Украине наталкивает на мысль о зашкаливающей коррупции.На сегодняшний день Украина утратила возможность решать финансовые вопросы, используя собственные активы: землю, леса, предприятия, объекты инфраструктуры. Государственный долг высок, перспектив на то, что страна вернёт деньги кредиторам, практически нет, отмечает Артём Макаев, политолог РЭУ им. Г.В. Плеханова.Однако, на его взгляд, киевский политический режим не объявит дефолт ни при каких условиях, занимая выжидательную позицию и не делая громких заявлений. Вероятно, к 2027 году не будет Украины в тех границах, в которых она существует сейчас, говорит Макаев. В том числе и по этой причине Украина отдать долги скорее всего не сможет.При этом западные кредиторы выделяют средства в силу двух основных причин: во-первых, таким образом на западе стремятся подчеркнуть идею, согласно которой миропорядок остался прежним, и его можно регулировать теми же методами, что и ранее, включая использование финансовых механизмов; во-вторых, выделяя на Украину деньги, западные кредиторы возможно рассчитывают, что вернёт их уже Россия после завершения СВО и присоединения исконных российских территорий, полагает эксперт.Не исключено, что они предполагают для этой цели применить 300 миллиардов замороженных активов россиян и российских компаний. Эту же мысль часто повторяет и Киев. Однако никакого юридического инструмента для такого захвата нет, и евробюрократы не спешат ломать свои же правила. Поэтому вместе с новым оружием, которое Киев, вероятно, вскоре получит, западные союзники передадут украинцам огромные долги. С которым не расплатятся ни нынешнее поколение, ни многие последующие.

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сша, конгресс сша, финансовая помощь для украины, сво