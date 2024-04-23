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Минэкономразвития повысило оценку среднего курса доллара на 2024 год

Минэкономразвития повысило оценку среднего курса доллара на 2024 год - 23.04.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития повысило оценку среднего курса доллара на 2024 год

Минэкономразвития РФ повысило оценку среднегодового курса доллара в 2024 году до 94,7 рубля с 90,1 рубля, сообщил министр экономического развития России Максим... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T15:14+0300

2024-04-23T15:14+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ повысило оценку среднегодового курса доллара в 2024 году до 94,7 рубля с 90,1 рубля, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. "Среднегодовой курс рубля ожидаем на уровне 94,7 рубля за доллар", - сказал Решетников, представляя во вторник в кабмине сценарные условия социально-экономического развития России на среднесрочную перспективу до 2027 года. Осенью прошлого года министерство прогнозировало курс доллара в 2024 году на уровне 90,1 рубля.Минэкономразвития прогнозирует средний курс доллара в 2025 году на уровне 98,6 рубля, в 2026 и 2027 годах - на уровне 101,2 и 103,8 рубля за доллар соответственно, сообщил журналистам представитель министерства.Такие значения заложены в разработанных министерством сценарных условиях и основных параметрах прогноза социально-экономического развития России на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов.Осенью прошлого года министерство прогнозировало курс доллара в 2024 году на уровне 90,1 рубля, в 2025 и 2026 годах - на уровне 91,1 и 92,3 рубля за доллар соответственно."Есть понятие инфляционный дифференциал… то есть, грубо говоря, инфляция в России выше, чем в основных странах-торговых партнерах", - пояснил представитель министерства.

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