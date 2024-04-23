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В Генпрокуратуре заявили о полном решении проблемы дольщиков в 46 регионах - 23.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Генпрокуратуре заявили о полном решении проблемы дольщиков в 46 регионах
В Генпрокуратуре заявили о полном решении проблемы дольщиков в 46 регионах - 23.04.2024, ПРАЙМ
В Генпрокуратуре заявили о полном решении проблемы дольщиков в 46 регионах
В российских регионах полностью разрешены проблемы участников долевого строительства, сообщил на заседании комитета Совета Федерации по конституционному... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T12:46+0300
2024-04-23T12:46+0300
экономика
строительство
генеральная прокуратура
дольщики
застройщики
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. В российских регионах полностью разрешены проблемы участников долевого строительства, сообщил на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин.Он подчеркнул, что поручение президента Владимира Путина, касающееся решения этой проблемы, исполнено."Мы практически выполнили поручение главы государства. Восстановлены права почти 65 тысяч участников долевого строительства… В 46 регионах страны проблемы дольщиков полностью разрешены", - отметил он.Вместе с тем, по словам Резникова, вопрос продолжает сохранять значимость."Есть регионы, где проблема остается существенной", - отметил он.
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строительство, генеральная прокуратура, дольщики, застройщики
Экономика, строительство, Генеральная прокуратура, дольщики, застройщики
12:46 23.04.2024
 
В Генпрокуратуре заявили о полном решении проблемы дольщиков в 46 регионах

Первый замгенпрокурора: в 46 регионах России проблема дольщиков полностью решена

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры
Здание Генеральной прокуратуры - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. В российских регионах полностью разрешены проблемы участников долевого строительства, сообщил на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин.
Он подчеркнул, что поручение президента Владимира Путина, касающееся решения этой проблемы, исполнено.
"Мы практически выполнили поручение главы государства. Восстановлены права почти 65 тысяч участников долевого строительства… В 46 регионах страны проблемы дольщиков полностью разрешены", - отметил он.
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Вместе с тем, по словам Резникова, вопрос продолжает сохранять значимость.
"Есть регионы, где проблема остается существенной", - отметил он.
 
ЭкономикастроительствоГенеральная прокуратурадольщикизастройщики
 
 
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