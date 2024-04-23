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В Генпрокуратуре заявили о полном решении проблемы дольщиков в 46 регионах

В Генпрокуратуре заявили о полном решении проблемы дольщиков в 46 регионах - 23.04.2024, ПРАЙМ

В Генпрокуратуре заявили о полном решении проблемы дольщиков в 46 регионах

В российских регионах полностью разрешены проблемы участников долевого строительства, сообщил на заседании комитета Совета Федерации по конституционному... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T12:46+0300

2024-04-23T12:46+0300

2024-04-23T12:46+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. В российских регионах полностью разрешены проблемы участников долевого строительства, сообщил на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин.Он подчеркнул, что поручение президента Владимира Путина, касающееся решения этой проблемы, исполнено."Мы практически выполнили поручение главы государства. Восстановлены права почти 65 тысяч участников долевого строительства… В 46 регионах страны проблемы дольщиков полностью разрешены", - отметил он.Вместе с тем, по словам Резникова, вопрос продолжает сохранять значимость."Есть регионы, где проблема остается существенной", - отметил он.

https://1prime.ru/20231228/842694493.html

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строительство, генеральная прокуратура, дольщики, застройщики