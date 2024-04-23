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Аэропорты Дубая заработали на полную мощность после непогоды

Аэропорты Дубая заработали на полную мощность после непогоды - 23.04.2024, ПРАЙМ

Аэропорты Дубая заработали на полную мощность после непогоды

Воздушные гавани Дубая, включая Международный аэропорт Дубая, во вторник заработали на полную мощность спустя неделю после выпадения рекордного количества... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T14:28+0300

2024-04-23T14:28+0300

2024-04-23T14:28+0300

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ДОХА, 23 апр - ПРАЙМ. Воздушные гавани Дубая, включая Международный аэропорт Дубая, во вторник заработали на полную мощность спустя неделю после выпадения рекордного количества осадков, говорится в сообщении Управления аэропортов Дубая (Dubai Airports) в социальной сети Х. "Аэропорты Дубая работают на полную мощность", - отмечается в сообщении. Как отметил в этой связи генеральный директор Dubai Airports Пол Гриффитс, со вчерашнего дня, опережая график восстановления, Международный аэропорт Дубая вернулся к обычному расписанию полетов и снова обслуживает около 1,4 тысячи рейсов в день. "Поскольку дороги, ведущие к аэропорту, и вокруг него на 100% очищены от скопления воды, наши сотрудники, логистика и объекты снова работают в обычном режиме. Восстановить работоспособность аэропорта – это немалый подвиг. 2155 рейсов были отменены и 115 перенаправлены из-за непогоды", - добавил Гриффитс. По его словам, среди остающихся проблем - задержка с отправкой багажа, которая должна быть урегулирована в течение 24 часов. В связи с восстановлением обычного графика полетов, авиакомпании рекомендуют пассажирам прибывать в аэропорт за три часа до вылета. Неделю назад в Дубае и ряде других эмиратов ОАЭ выпало самое большое за 75 лет количество осадков. Проливные дожди и шквалистый ветер привели к затоплению всех основных автотрасс и перебоям в работе общественного транспорта и аэропортов.

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дубай, аэропорт, новости