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В МЭА предсказали динамику продажи электромобилей в мире в 2024 году

В МЭА предсказали динамику продажи электромобилей в мире в 2024 году - 23.04.2024, ПРАЙМ

В МЭА предсказали динамику продажи электромобилей в мире в 2024 году

Продажи электромобилей в мире по итогам года могут вырасти примерно на 20% и достичь 17 миллионов машин, а более чем каждый пятый проданный автомобиль будет... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T11:11+0300

2024-04-23T11:11+0300

2024-04-23T11:11+0300

мир

мэа

электромобили

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Продажи электромобилей в мире по итогам года могут вырасти примерно на 20% и достичь 17 миллионов машин, а более чем каждый пятый проданный автомобиль будет электрическим, следует из прогноза Международного энергетического агентства (МЭА). "Продажи электромобилей продолжают расти и в 2024 году могут достигнуть 17 миллионов, что составит более одного из пяти автомобилей, проданных по всему миру", - говорится в докладе МЭА Global EV Outlook 2024. Отмечается, что в прошлом году мировые продажи электромобилей выросли на 35% и приблизились к 14 миллионам, а их доля составила 18% от всех проданных автомобилей. При этом китайские автопроизводители выпустили более половины всех электромобилей, проданных в мире за год, при том что на их долю приходится лишь 10% глобальных продаж автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Подавляющее большинство продаж электромобилей в прошлом году пришлось на Китай (60%), Европу (25%) и США (10%). В целом же на эти страны приходится около 65% от общего объема продаж автомобилей в мире. Рост продаж электромобилей ускорился во Вьетнаме и Таиланде, добавляет МЭА. "Электромобили продолжают двигаться к тому, чтобы стать массовым товаром в большем количестве стран. Низкая прибыльность, нестабильные цены на аккумуляторные батареи, высокая инфляция и постепенная отмена льгот на покупку в некоторых странах вызывают опасения по поводу темпов роста отрасли, однако данные о мировых продажах остаются высокими", - отмечает МЭА. Агентство также ожидает, что каждый второй автомобиль, проданный в мире в 2035 году, будет электрическим, исходя из текущих условий энергетической, "климатической" и промышленной политики разных государств.

https://1prime.ru/20240327/putin-846774261.html

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мир, мэа, электромобили