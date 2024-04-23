https://1prime.ru/20240423/energonositeli-847630249.html

США работают над ограничением рынков сбыта энергоносителей России

США работают над ограничением рынков сбыта энергоносителей России - 23.04.2024, ПРАЙМ

США работают над ограничением рынков сбыта энергоносителей России

США работают над ограничением рынков сбыта энергоносителей из РФ и обеспечением потребностей европейских покупателей, заявил во вторник помощник госсекретаря... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T20:11+0300

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2024-04-23T20:11+0300

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ВАШИНГТОН, 23 апр — ПРАЙМ. США работают над ограничением рынков сбыта энергоносителей из РФ и обеспечением потребностей европейских покупателей, заявил во вторник помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт. "Часть моей работы заключается в том, чтобы обеспечить, чтобы европейские импортеры отвернулись от России и пришли к более надежным поставщикам, чтобы у России было крайне мало возможности обеспечить себе новые рынки", — сказал представитель госдепартамента. По его словам, сейчас сложилась ситуация, когда "Россия больше никогда не сможет восприниматься как надежный поставщик энергии". Он также привел данные о том, что доля российского природного газа в общем объеме потребления ЕС в 2023 году сократилась до 13% с 40% в 2021 году. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём ранее в понедельник сообщил, что страны Евросоюза намерены включить запрет на поставки российского СПГ в 14-й пакет санкций.В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

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сша, энергоносители, россия, европа