Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США работают над ограничением рынков сбыта энергоносителей России - 23.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240423/energonositeli-847630249.html
США работают над ограничением рынков сбыта энергоносителей России
США работают над ограничением рынков сбыта энергоносителей России - 23.04.2024, ПРАЙМ
США работают над ограничением рынков сбыта энергоносителей России
США работают над ограничением рынков сбыта энергоносителей из РФ и обеспечением потребностей европейских покупателей, заявил во вторник помощник госсекретаря... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T20:11+0300
2024-04-23T20:11+0300
политика
сша
энергоносители
россия
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/94/841399411_278:0:3681:1914_1920x0_80_0_0_d289c00d0532b5f76eda6c8d7907a1b5.jpg
ВАШИНГТОН, 23 апр — ПРАЙМ. США работают над ограничением рынков сбыта энергоносителей из РФ и обеспечением потребностей европейских покупателей, заявил во вторник помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт. "Часть моей работы заключается в том, чтобы обеспечить, чтобы европейские импортеры отвернулись от России и пришли к более надежным поставщикам, чтобы у России было крайне мало возможности обеспечить себе новые рынки", — сказал представитель госдепартамента. По его словам, сейчас сложилась ситуация, когда "Россия больше никогда не сможет восприниматься как надежный поставщик энергии". Он также привел данные о том, что доля российского природного газа в общем объеме потребления ЕС в 2023 году сократилась до 13% с 40% в 2021 году. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём ранее в понедельник сообщил, что страны Евросоюза намерены включить запрет на поставки российского СПГ в 14-й пакет санкций.В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://1prime.ru/20240423/sanktsii-847628311.html
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/94/841399411_769:0:3321:1914_1920x0_80_0_0_b94d257baba45c3f1cb8f48cffebcaa1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, энергоносители, россия, европа
Политика, США, энергоносители, РОССИЯ, ЕВРОПА
20:11 23.04.2024
 
США работают над ограничением рынков сбыта энергоносителей России

США работают над тем, чтобы Европа "отвернулась" от энергоносителей из России

CC BY-SA 2.0 / kees torn / ARCTIC DISCOVERERТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
CC BY-SA 2.0 / kees torn / ARCTIC DISCOVERER
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 23 апр — ПРАЙМ. США работают над ограничением рынков сбыта энергоносителей из РФ и обеспечением потребностей европейских покупателей, заявил во вторник помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт.
"Часть моей работы заключается в том, чтобы обеспечить, чтобы европейские импортеры отвернулись от России и пришли к более надежным поставщикам, чтобы у России было крайне мало возможности обеспечить себе новые рынки", — сказал представитель госдепартамента.
По его словам, сейчас сложилась ситуация, когда "Россия больше никогда не сможет восприниматься как надежный поставщик энергии". Он также привел данные о том, что доля российского природного газа в общем объеме потребления ЕС в 2023 году сократилась до 13% с 40% в 2021 году.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
США грозят "закрутить санкционные гайки" против энергосектора России
18:42
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём ранее в понедельник сообщил, что страны Евросоюза намерены включить запрет на поставки российского СПГ в 14-й пакет санкций.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
 
ПолитикаСШАэнергоносителиРОССИЯЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала