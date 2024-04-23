https://1prime.ru/20240423/energonositeli-847630249.html
США работают над ограничением рынков сбыта энергоносителей России
США работают над ограничением рынков сбыта энергоносителей России - 23.04.2024, ПРАЙМ
США работают над ограничением рынков сбыта энергоносителей России
США работают над ограничением рынков сбыта энергоносителей из РФ и обеспечением потребностей европейских покупателей, заявил во вторник помощник госсекретаря... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T20:11+0300
2024-04-23T20:11+0300
2024-04-23T20:11+0300
политика
сша
энергоносители
россия
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/94/841399411_278:0:3681:1914_1920x0_80_0_0_d289c00d0532b5f76eda6c8d7907a1b5.jpg
ВАШИНГТОН, 23 апр — ПРАЙМ. США работают над ограничением рынков сбыта энергоносителей из РФ и обеспечением потребностей европейских покупателей, заявил во вторник помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт. "Часть моей работы заключается в том, чтобы обеспечить, чтобы европейские импортеры отвернулись от России и пришли к более надежным поставщикам, чтобы у России было крайне мало возможности обеспечить себе новые рынки", — сказал представитель госдепартамента. По его словам, сейчас сложилась ситуация, когда "Россия больше никогда не сможет восприниматься как надежный поставщик энергии". Он также привел данные о том, что доля российского природного газа в общем объеме потребления ЕС в 2023 году сократилась до 13% с 40% в 2021 году. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём ранее в понедельник сообщил, что страны Евросоюза намерены включить запрет на поставки российского СПГ в 14-й пакет санкций.В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://1prime.ru/20240423/sanktsii-847628311.html
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/94/841399411_769:0:3321:1914_1920x0_80_0_0_b94d257baba45c3f1cb8f48cffebcaa1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, энергоносители, россия, европа
Политика, США, энергоносители, РОССИЯ, ЕВРОПА
США работают над ограничением рынков сбыта энергоносителей России
США работают над тем, чтобы Европа "отвернулась" от энергоносителей из России
ВАШИНГТОН, 23 апр — ПРАЙМ. США работают над ограничением рынков сбыта энергоносителей из РФ и обеспечением потребностей европейских покупателей, заявил во вторник помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт.
"Часть моей работы заключается в том, чтобы обеспечить, чтобы европейские импортеры отвернулись от России и пришли к более надежным поставщикам, чтобы у России было крайне мало возможности обеспечить себе новые рынки", — сказал представитель госдепартамента.
По его словам, сейчас сложилась ситуация, когда "Россия больше никогда не сможет восприниматься как надежный поставщик энергии". Он также привел данные о том, что доля российского природного газа в общем объеме потребления ЕС в 2023 году сократилась до 13% с 40% в 2021 году.
США грозят "закрутить санкционные гайки" против энергосектора России
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём ранее в понедельник сообщил, что страны Евросоюза намерены включить запрет на поставки российского СПГ в 14-й пакет санкций.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.