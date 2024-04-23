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Глава ЕК рассказала, что необходимо европейскому рынку - 23.04.2024, ПРАЙМ
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Глава ЕК рассказала, что необходимо европейскому рынку
Глава ЕК рассказала, что необходимо европейскому рынку - 23.04.2024, ПРАЙМ
Глава ЕК рассказала, что необходимо европейскому рынку
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает необходимым разработать инструменты для защиты рынка ЕС от недобросовестной иностранной конкуренции, в... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T10:51+0300
2024-04-23T10:51+0300
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает необходимым разработать инструменты для защиты рынка ЕС от недобросовестной иностранной конкуренции, в частности, связанной с производством и экспортом субсидируемых государствами товаров. Глава ЕК во вторник отчиталась перед Европарламентом по итогам прошедшего 17-18 апреля саммита стран Евросоюза, на котором обсуждались проблемы экономики. "Торговля должна быть справедливой. Нам необходимо устранить риски, связанные с открытостью. Нам нужны, к примеру, инструменты для решения проблем структурного перепроизводства за пределами Евросоюза, которое во многом достигается за счет субсидий", - заявила фон дер Ляйен. "Другие страны закрывают свои рынки, и наш рынок остается наиболее привлекательным. Но риск заключается в том, что наши собственные производители могут быть вытеснены с него", - добавила она.
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европа, еврокомиссия
ЕВРОПА, Еврокомиссия
10:51 23.04.2024
 
Глава ЕК рассказала, что необходимо европейскому рынку

Глава ЕК считает необходимым защитить рынок ЕС от недобросовестной иностранной конкуренции

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает необходимым разработать инструменты для защиты рынка ЕС от недобросовестной иностранной конкуренции, в частности, связанной с производством и экспортом субсидируемых государствами товаров.
Глава ЕК во вторник отчиталась перед Европарламентом по итогам прошедшего 17-18 апреля саммита стран Евросоюза, на котором обсуждались проблемы экономики.
"Торговля должна быть справедливой. Нам необходимо устранить риски, связанные с открытостью. Нам нужны, к примеру, инструменты для решения проблем структурного перепроизводства за пределами Евросоюза, которое во многом достигается за счет субсидий", - заявила фон дер Ляйен.
"Другие страны закрывают свои рынки, и наш рынок остается наиболее привлекательным. Но риск заключается в том, что наши собственные производители могут быть вытеснены с него", - добавила она.
 
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