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ФАС выявила картельный сговор при исполнении двух нацпроектов

ФАС выявила картельный сговор при исполнении двух нацпроектов - 23.04.2024, ПРАЙМ

ФАС выявила картельный сговор при исполнении двух нацпроектов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на 2,8 миллиарда рублей при реализации нацпроектов "Демография" и "Образование",... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T10:06+0300

2024-04-23T10:06+0300

2024-04-23T10:27+0300

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фас рф

картельный сговор

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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на 2,8 миллиарда рублей при реализации нацпроектов "Демография" и "Образование", сообщает ведомство. Отмечается, что признаки сговора обнаружены на торгах на право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий на территории Москвы, Приморского края и ХМАО. "Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Парк Инвест", ООО "Гардарика" и двух индивидуальных предпринимателей. Их подозревают в заключении и реализации картельного сговора с целью поддержания цен в рамках пяти аукционов на общую сумму 2 865 881 020 рублей", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что в случае установления вины хозяйствующим субъектам грозят оборотные штрафы.

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россия, фас рф, картельный сговор