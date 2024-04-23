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ФАС выявила картельный сговор при исполнении двух нацпроектов
ФАС выявила картельный сговор при исполнении двух нацпроектов - 23.04.2024, ПРАЙМ
ФАС выявила картельный сговор при исполнении двух нацпроектов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на 2,8 миллиарда рублей при реализации нацпроектов "Демография" и "Образование",... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T10:06+0300
2024-04-23T10:06+0300
2024-04-23T10:27+0300
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на 2,8 миллиарда рублей при реализации нацпроектов "Демография" и "Образование", сообщает ведомство. Отмечается, что признаки сговора обнаружены на торгах на право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий на территории Москвы, Приморского края и ХМАО. "Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Парк Инвест", ООО "Гардарика" и двух индивидуальных предпринимателей. Их подозревают в заключении и реализации картельного сговора с целью поддержания цен в рамках пяти аукционов на общую сумму 2 865 881 020 рублей", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что в случае установления вины хозяйствующим субъектам грозят оборотные штрафы.
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россия, фас рф, картельный сговор
РОССИЯ, ФАС РФ, картельный сговор
ФАС выявила картельный сговор при исполнении двух нацпроектов
ФАС выявила картельный сговор на 2,8 млрд рублей при исполнении двух нацпроектов
МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на 2,8 миллиарда рублей при реализации нацпроектов "Демография" и "Образование", сообщает ведомство.
Отмечается, что признаки сговора обнаружены на торгах на право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий на территории Москвы, Приморского края и ХМАО.
"Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Парк Инвест", ООО "Гардарика" и двух индивидуальных предпринимателей. Их подозревают в заключении и реализации картельного сговора с целью поддержания цен в рамках пяти аукционов на общую сумму 2 865 881 020 рублей", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что в случае установления вины хозяйствующим субъектам грозят оборотные штрафы.