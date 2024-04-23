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ФАС выявила картельный сговор при исполнении двух нацпроектов - 23.04.2024, ПРАЙМ
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ФАС выявила картельный сговор при исполнении двух нацпроектов
ФАС выявила картельный сговор при исполнении двух нацпроектов - 23.04.2024, ПРАЙМ
ФАС выявила картельный сговор при исполнении двух нацпроектов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на 2,8 миллиарда рублей при реализации нацпроектов "Демография" и "Образование",... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T10:06+0300
2024-04-23T10:27+0300
россия
фас рф
картельный сговор
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на 2,8 миллиарда рублей при реализации нацпроектов "Демография" и "Образование", сообщает ведомство. Отмечается, что признаки сговора обнаружены на торгах на право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий на территории Москвы, Приморского края и ХМАО. "Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Парк Инвест", ООО "Гардарика" и двух индивидуальных предпринимателей. Их подозревают в заключении и реализации картельного сговора с целью поддержания цен в рамках пяти аукционов на общую сумму 2 865 881 020 рублей", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что в случае установления вины хозяйствующим субъектам грозят оборотные штрафы.
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россия, фас рф, картельный сговор
РОССИЯ, ФАС РФ, картельный сговор
10:06 23.04.2024 (обновлено: 10:27 23.04.2024)
 
ФАС выявила картельный сговор при исполнении двух нацпроектов

ФАС выявила картельный сговор на 2,8 млрд рублей при исполнении двух нацпроектов

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на 2,8 миллиарда рублей при реализации нацпроектов "Демография" и "Образование", сообщает ведомство.
Отмечается, что признаки сговора обнаружены на торгах на право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий на территории Москвы, Приморского края и ХМАО.
"Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Парк Инвест", ООО "Гардарика" и двух индивидуальных предпринимателей. Их подозревают в заключении и реализации картельного сговора с целью поддержания цен в рамках пяти аукционов на общую сумму 2 865 881 020 рублей", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что в случае установления вины хозяйствующим субъектам грозят оборотные штрафы.
 
РОССИЯФАС РФкартельный сговор
 
 
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