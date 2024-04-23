Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше возмутились поставками шведских сливок на украинской автоцистерне - 23.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240423/fermery-847608981.html
В Польше возмутились поставками шведских сливок на украинской автоцистерне
В Польше возмутились поставками шведских сливок на украинской автоцистерне - 23.04.2024, ПРАЙМ
В Польше возмутились поставками шведских сливок на украинской автоцистерне
Польские фермеры выразили возмущение в связи с выявленным фактом поставок в страну шведских сливок на украинской автоцистерне, сообщает портал farmer.pl. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T11:26+0300
2024-04-23T11:27+0300
польша
украина
протесты фермеров
https://cdnn.1prime.ru/img/82722/32/827223299_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_319b058ef019dce08bf19c6831f35545.jpg
ВАРШАВА, 23 апр – ПРАЙМ. Польские фермеры выразили возмущение в связи с выявленным фактом поставок в страну шведских сливок на украинской автоцистерне, сообщает портал farmer.pl. По данным портала, цистерну с украинскими номерами задержали на трассе дорожные инспекторы. Выяснилось, что у водителя, перевозившего сливки из Швеции в Польшу, не было сопроводительных документов и необходимых сертификатов для транспортировки продуктов. "Однако в данном случае наибольшее возмущение вызывает не нарушение правил, а тот факт, что кто-то ввозит сливки в Польшу. Кроме того, он импортирует их из Швеции и пользуется услугами украинского перевозчика. Жаль, что мы не узнаем, кто был получателем этого транспорта и много ли таких цистерн приходит в Польшу. В любом случае мир, похоже, перевернулся с ног на голову", - указали фермеры. В связи с нарушением норм начато административное расследование в отношении украинского перевозчика. Водитель на месте заплатил инспекции предварительный штраф в счет будущего наказания, благодаря чему его не отправили на стоянку, а позволили ехать дальше. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://1prime.ru/20240409/fermery-847216397.html
польша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82722/32/827223299_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_f7b94aa54c86a0190374b4c3a88d795b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, украина, протесты фермеров
ПОЛЬША, УКРАИНА, протесты фермеров
11:26 23.04.2024 (обновлено: 11:27 23.04.2024)
 
В Польше возмутились поставками шведских сливок на украинской автоцистерне

Польские фермеры возмутились ввозом шведских сливок на украинской автоцистерне

© РИА Новости . Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМарш сотен польских фермеров
Марш сотен польских фермеров - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Филип Климашевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 23 апр – ПРАЙМ. Польские фермеры выразили возмущение в связи с выявленным фактом поставок в страну шведских сливок на украинской автоцистерне, сообщает портал farmer.pl.
По данным портала, цистерну с украинскими номерами задержали на трассе дорожные инспекторы. Выяснилось, что у водителя, перевозившего сливки из Швеции в Польшу, не было сопроводительных документов и необходимых сертификатов для транспортировки продуктов.
"Однако в данном случае наибольшее возмущение вызывает не нарушение правил, а тот факт, что кто-то ввозит сливки в Польшу. Кроме того, он импортирует их из Швеции и пользуется услугами украинского перевозчика. Жаль, что мы не узнаем, кто был получателем этого транспорта и много ли таких цистерн приходит в Польшу. В любом случае мир, похоже, перевернулся с ног на голову", - указали фермеры.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
Польским фермерам посоветовали выращивать марихуану вместо пшеницы
9 апреля, 11:40
В связи с нарушением норм начато административное расследование в отношении украинского перевозчика. Водитель на месте заплатил инспекции предварительный штраф в счет будущего наказания, благодаря чему его не отправили на стоянку, а позволили ехать дальше.
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
 
ПОЛЬШАУКРАИНАпротесты фермеров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала