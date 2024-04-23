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В Польше возмутились поставками шведских сливок на украинской автоцистерне

В Польше возмутились поставками шведских сливок на украинской автоцистерне - 23.04.2024, ПРАЙМ

В Польше возмутились поставками шведских сливок на украинской автоцистерне

Польские фермеры выразили возмущение в связи с выявленным фактом поставок в страну шведских сливок на украинской автоцистерне, сообщает портал farmer.pl. | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T11:26+0300

2024-04-23T11:26+0300

2024-04-23T11:27+0300

польша

украина

протесты фермеров

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ВАРШАВА, 23 апр – ПРАЙМ. Польские фермеры выразили возмущение в связи с выявленным фактом поставок в страну шведских сливок на украинской автоцистерне, сообщает портал farmer.pl. По данным портала, цистерну с украинскими номерами задержали на трассе дорожные инспекторы. Выяснилось, что у водителя, перевозившего сливки из Швеции в Польшу, не было сопроводительных документов и необходимых сертификатов для транспортировки продуктов. "Однако в данном случае наибольшее возмущение вызывает не нарушение правил, а тот факт, что кто-то ввозит сливки в Польшу. Кроме того, он импортирует их из Швеции и пользуется услугами украинского перевозчика. Жаль, что мы не узнаем, кто был получателем этого транспорта и много ли таких цистерн приходит в Польшу. В любом случае мир, похоже, перевернулся с ног на голову", - указали фермеры. В связи с нарушением норм начато административное расследование в отношении украинского перевозчика. Водитель на месте заплатил инспекции предварительный штраф в счет будущего наказания, благодаря чему его не отправили на стоянку, а позволили ехать дальше. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://1prime.ru/20240409/fermery-847216397.html

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польша, украина, протесты фермеров