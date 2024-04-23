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В Брянске предотвратили теракт, организованный украинскими националистами
В Брянске предотвратили теракт, организованный украинскими националистами - 23.04.2024, ПРАЙМ
В Брянске предотвратили теракт, организованный украинскими националистами
В Брянске силовики предотвратили теракт и задержали сторонника украинских националистов, изъяв взрывчатку, сообщает ФСБ. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T12:15+0300
2024-04-23T12:15+0300
2024-04-23T12:15+0300
фсб
терроризм
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. В Брянске силовики предотвратили теракт и задержали сторонника украинских националистов, изъяв взрывчатку, сообщает ФСБ. Как отмечает ведомство, задержанный исповедовал "украинскую националистическую идеологию". Уточняется, что он по заданию представителей запрещенной террористической организации участвовал в подготовке диверсионно-террористического акта. При этом было найдено и изъято самодельное взрывное устройство, которое задержанный планировал использовать при совершении преступления, указывает ФСБ. Возбуждено уголовное дело части 3 статьи 205.1 УК РФ (пособничество в совершении террористического акта) и части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности организации, которая в РФ признана террористической). Максимальное наказание по этим статьям составляет 20 лет лишения свободы.
https://1prime.ru/20240423/zaderzhanie-847603434.html
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фсб, терроризм
В Брянске предотвратили теракт, организованный украинскими националистами
ФСБ: в Брянске задержали сторонника украинских националистов, готовившего теракт
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. В Брянске силовики предотвратили теракт и задержали сторонника украинских националистов, изъяв взрывчатку, сообщает ФСБ.
Как отмечает ведомство, задержанный исповедовал "украинскую националистическую идеологию". Уточняется, что он по заданию представителей запрещенной террористической организации участвовал в подготовке диверсионно-террористического акта.
При этом было найдено и изъято самодельное взрывное устройство, которое задержанный планировал использовать при совершении преступления, указывает ФСБ.
Задержан гражданин Украины, готовивший покушение на экс-подполковника СБУ
Возбуждено уголовное дело части 3 статьи 205.1 УК РФ (пособничество в совершении террористического акта) и части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности организации, которая в РФ признана террористической). Максимальное наказание по этим статьям составляет 20 лет лишения свободы.