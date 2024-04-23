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Греф высказался об идее единого центра для решения проблем с расчетами

Греф высказался об идее единого центра для решения проблем с расчетами - 23.04.2024, ПРАЙМ

Греф высказался об идее единого центра для решения проблем с расчетами

Глава Сбербанка Герман Греф не считает нужным создавать единый центр международных расчетов для решения существующих проблем с трансграничными платежами. | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T15:37+0300

2024-04-23T15:37+0300

2024-04-23T15:38+0300

герман греф

сбербанк

расчеты

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф не считает нужным создавать единый центр международных расчетов для решения существующих проблем с трансграничными платежами. "Что касается единого центра расчетов, я не знаю такой инициативы, но и не считаю, что она нужна", - сказал Греф, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Также он рассказал, что банк наряду с другими игроками сталкивается с проблемой при проведении трансграничных операций через иностранные банки с конца прошлого года после ужесточения режима вторичных санкций. "Что касается трансграничных операций, у нас нет никакой другой платежной системы, она одна, и, естественно, мы столкнулись с одними и теми же проблемами и ограничениями, конечно, мы это чувствуем. Но решаем эти вопросы в постоянном режиме, и думаю, что решения, так или иначе, будут найдены", - отметил Греф.

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герман греф, сбербанк, расчеты