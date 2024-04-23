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В Совфеде сообщили возможную дату инаугурации президента

В Совфеде сообщили возможную дату инаугурации президента - 23.04.2024, ПРАЙМ

В Совфеде сообщили возможную дату инаугурации президента

Сенаторов проинформировали о грядущей инаугурации президента России 7 мая, рассказал РИА Новости источник в Совете Федерации. | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T14:54+0300

2024-04-23T14:54+0300

2024-04-23T14:54+0300

россия

инаугурация

совет федерации

президент россии

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Сенаторов проинформировали о грядущей инаугурации президента России 7 мая, рассказал РИА Новости источник в Совете Федерации.Отмечается также, что письменных приглашений по этому вопросу пока нет, а накануне мероприятия будет проведено ПЦР-тестирование."Устно сказали, что инаугурация 7 мая и чтобы мы были готовы", - заявил опрошенный изданием источник. Ранее источник в Государственной Думе сообщал агентству РИА Новости, что инаугурация президента России пройдет 7 мая. Подчеркивается, что, в соответствии с законом "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства. Напоминается, что инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая 2018 года. 8 мая нижняя палата парламента рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства, добавил собеседник агентства.

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россия, инаугурация, совет федерации, президент россии