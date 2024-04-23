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Решетников раскрыл, когда инфляция в России выйдет на целевой уровень ЦБ - 23.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240423/inflyatsiya-847619742.html
Решетников раскрыл, когда инфляция в России выйдет на целевой уровень ЦБ
Решетников раскрыл, когда инфляция в России выйдет на целевой уровень ЦБ - 23.04.2024, ПРАЙМ
Решетников раскрыл, когда инфляция в России выйдет на целевой уровень ЦБ
Минэкономразвития повысило прогноз инфляции в России в 2024 году до 5,1% с 4,5%, ожидает выход на таргет ЦБ в 4% в 2025 году, сообщил министр экономического... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T15:15+0300
2024-04-23T15:27+0300
максим решетников
инфляция
инфляция в россии
россия
экономика
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития повысило прогноз инфляции в России в 2024 году до 5,1% с 4,5%, ожидает выход на таргет ЦБ в 4% в 2025 году, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников."По инфляции закладываем замедление к концу года до 5,1%", - сказал он, представляя во вторник в кабмине сценарные условия социально-экономического развития России на среднесрочную перспективу до 2027 года. Он напомнил, что по итогам 2023 года инфляция составила 7,4%."По инфляции ожидаем выход в 2025 году на целевой уровень Банка России в 4%", - сказал Решетников.Осенью прошлого года министерство прогнозировало, что инфляция в 2024 году будет на уровне 4,5%.
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максим решетников, инфляция, инфляция в россии, россия
Максим Решетников, инфляция, инфляция в России, РОССИЯ, Экономика
15:15 23.04.2024 (обновлено: 15:27 23.04.2024)
 
Решетников раскрыл, когда инфляция в России выйдет на целевой уровень ЦБ

Решетников: Минэкономразвития ожидает выход на таргет ЦБ в 4% в 2025 году

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Минэкономразвития повысило прогноз инфляции в России в 2024 году до 5,1% с 4,5%, ожидает выход на таргет ЦБ в 4% в 2025 году, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"По инфляции закладываем замедление к концу года до 5,1%", - сказал он, представляя во вторник в кабмине сценарные условия социально-экономического развития России на среднесрочную перспективу до 2027 года. Он напомнил, что по итогам 2023 года инфляция составила 7,4%.
"По инфляции ожидаем выход в 2025 году на целевой уровень Банка России в 4%", - сказал Решетников.
Осенью прошлого года министерство прогнозировало, что инфляция в 2024 году будет на уровне 4,5%.
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ЭкономикаМаксим Решетниковинфляцияинфляция в РоссииРОССИЯ
 
 
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