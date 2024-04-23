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Россиянам рассказали о подвохе с досрочным погашением кредита и ипотеки

Россиянам рассказали о подвохе с досрочным погашением кредита и ипотеки - 23.04.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали о подвохе с досрочным погашением кредита и ипотеки

Многие стремятся погасить ипотеку досрочно, используя для этого малейшую возможность. Почему лучше так не делать и какие еще есть “подводные камни” с досрочкой, | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T02:02+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Многие стремятся погасить ипотеку досрочно, используя для этого малейшую возможность. Почему лучше так не делать и какие еще есть “подводные камни” с досрочкой, рассказала агентству “Прайм” руководитель экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.По ее словам, с точки зрения финансовой грамотности прежде чем начинать гасить ипотеку досрочно, лучше накопить за счет излишка средств "подушку безопасности". Поскольку ипотека – это длительное обязательство, сложно предугадать, что будет с вашим финансовым положением дальше.Поэтому разумнее накопить "подушку" в размере 3-6 ежемесячных платежей и уже потом начинать вносить досрочные платежи, советует она.Это касается и обычных потребительских кредитов - в некоторых случаях выгоднее платить по старым ставкам, а излишек средств положить в банк под нынешний высокий процент.“Пока в банках еще сохраняются хорошие возможности приумножить сумму накоплений за счет размещения их на вклад под привлекательную ставку”, - отмечает эксперт.При этом с точки зрения сокращения итоговой переплаты чем раньше вы начнете и чаще будете делать досрочки, тем лучше. Погашение даже небольшой суммы уменьшает тело долга, на которое начисляются проценты. Однако чтобы вся сумма шла на уменьшение основного долга, лучше планировать досрочные платежи в дату ежемесячного платежа.Для этого каждый раз нужно будет оформлять в банке заявление на досрочное погашение. Большинство кредиторов принимают их в электронном виде (в приложении или интернет-банке). Раньше многие банки, занимающиеся розничным кредитованием, ставили условие об обязательном погашении досрочной ипотеки минимум за месяц, однако сейчас этого фактически не осталось, заключила эксперт.

https://1prime.ru/20240422/ipoteka-847560763.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, ипотека, семейная ипотека, льготная ипотека