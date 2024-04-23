https://1prime.ru/20240423/ipoteka-847608729.html

Ипотека стала недоступной для большинства россиян, пишет СМИ

Ипотека стала недоступной для большинства россиян, пишет СМИ - 23.04.2024, ПРАЙМ

Ипотека стала недоступной для большинства россиян, пишет СМИ

Россияне, проживающие в городах миллионниках, зарабатывают в два раза меньше суммы, необходимой, чтобы взять ипотеку на двухкомнатную квартиру на вторичном... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T11:24+0300

2024-04-23T11:24+0300

2024-04-23T11:24+0300

недвижимость

ипотека

россия

зарплата

https://cdnn.1prime.ru/img/83316/20/833162012_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8e5259b580b44e9a9c9adb8784c8235b.jpg

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россияне, проживающие в городах миллионниках, зарабатывают в два раза меньше суммы, необходимой, чтобы взять ипотеку на двухкомнатную квартиру на вторичном рынке жилья. Об этом сообщает РИА Недвижимость, сославшись на исследование "Мира квартир" и "Выбери.ру"."Доходы большинства наших граждан, даже в городах-миллионниках, не позволяют брать ипотеку при покупке квартиры на вторичке. Не говоря уже о том, что и в качестве первоначального взноса нужно найти внушительную сумму", - сообщил агентству генеральный директор "Мира квартир" Павел Луценко.Так, согласно подсчетам, основанных на ипотеке под 18 процентов на 30 лет с первоначальным взносом в 30 процентов, реальный заработок в городах-миллионниках ниже дохода, который требуют банки. Например, в Москве, где средняя заработная плата составляет 131,7 тысячи рублей, необходим доход в 380 тысяч рублей. Похожая ситуация складывается в Казани, Нижнем Новгороде, Красноярске. "Недоступность кредитного плеча на этом рынке приводит к тому, что часть покупателей пытаются вскочить в последний вагон льготной ипотеки на новостройку либо ищут возможности для льготного кредита", - заключил Луценко.Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла в интервью РБК, что программу массовой льготной ипотеки свернут в июле следующего года. При этом, подчеркнула она, адресная ипотека сохранится.

https://1prime.ru/20240422/zarplata-847588962.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ипотека, россия, зарплата