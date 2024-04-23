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Правительство продлило выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

Правительство продлило выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки - 23.04.2024, ПРАЙМ

Правительство продлило выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

Правительство продлевает на 7 лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T15:23+0300

2024-04-23T15:23+0300

2024-04-23T15:28+0300

кабмин

многодетные семьи

россия

ипотека

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Правительство продлевает на 7 лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Сейчас семьи с тремя детьми и более могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. В прошлом году было предоставлено около 190 тысяч таких выплат. Теперь мы продлеваем такую меру еще на семь лет", - сказал он на заседании правительства.Соответствующие поправки в заком подготовлены, добавил он."Для тех, у кого третий и последующий ребенок родится до 31 декабря 2030 года. Это поможет родителям воспользоваться помощью государства для приобретения жилья. Всего на эти цели требуется более 600 миллиардов рублей дополнительно, в том числе около 50 миллиардов рублей в текущем году", - сказал Мишустин.

https://1prime.ru/20240423/ipoteka-847608729.html

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многодетные семьи, россия, ипотека