https://1prime.ru/20240423/ipoteka-847620440.html
Правительство продлило выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки
Правительство продлило выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки - 23.04.2024, ПРАЙМ
Правительство продлило выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки
Правительство продлевает на 7 лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T15:23+0300
2024-04-23T15:23+0300
2024-04-23T15:28+0300
кабмин
многодетные семьи
россия
ипотека
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/68/840996835_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_0516652248960cc45ba3c96d99fff0e4.jpg
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Правительство продлевает на 7 лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Сейчас семьи с тремя детьми и более могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. В прошлом году было предоставлено около 190 тысяч таких выплат. Теперь мы продлеваем такую меру еще на семь лет", - сказал он на заседании правительства.Соответствующие поправки в заком подготовлены, добавил он."Для тех, у кого третий и последующий ребенок родится до 31 декабря 2030 года. Это поможет родителям воспользоваться помощью государства для приобретения жилья. Всего на эти цели требуется более 600 миллиардов рублей дополнительно, в том числе около 50 миллиардов рублей в текущем году", - сказал Мишустин.
https://1prime.ru/20240423/ipoteka-847608729.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/68/840996835_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c3a009d2388d4ad0c0f4bae26ee6eaa9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
многодетные семьи, россия, ипотека
Кабмин, многодетные семьи, РОССИЯ, ипотека
Правительство продлило выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки
Правительство продлило на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Правительство продлевает на 7 лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Сейчас семьи с тремя детьми и более могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. В прошлом году было предоставлено около 190 тысяч таких выплат. Теперь мы продлеваем такую меру еще на семь лет", - сказал он на заседании правительства.
Соответствующие поправки в заком подготовлены, добавил он.
"Для тех, у кого третий и последующий ребенок родится до 31 декабря 2030 года. Это поможет родителям воспользоваться помощью государства для приобретения жилья. Всего на эти цели требуется более 600 миллиардов рублей дополнительно, в том числе около 50 миллиардов рублей в текущем году", - сказал Мишустин.
Ипотека стала недоступной для большинства россиян