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Правительство продлило выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки - 23.04.2024, ПРАЙМ
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Правительство продлило выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки
Правительство продлило выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки - 23.04.2024, ПРАЙМ
Правительство продлило выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки
Правительство продлевает на 7 лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T15:23+0300
2024-04-23T15:28+0300
кабмин
многодетные семьи
россия
ипотека
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Правительство продлевает на 7 лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Сейчас семьи с тремя детьми и более могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. В прошлом году было предоставлено около 190 тысяч таких выплат. Теперь мы продлеваем такую меру еще на семь лет", - сказал он на заседании правительства.Соответствующие поправки в заком подготовлены, добавил он."Для тех, у кого третий и последующий ребенок родится до 31 декабря 2030 года. Это поможет родителям воспользоваться помощью государства для приобретения жилья. Всего на эти цели требуется более 600 миллиардов рублей дополнительно, в том числе около 50 миллиардов рублей в текущем году", - сказал Мишустин.
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многодетные семьи, россия, ипотека
Кабмин, многодетные семьи, РОССИЯ, ипотека
15:23 23.04.2024 (обновлено: 15:28 23.04.2024)
 
Правительство продлило выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

Правительство продлило на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Правительство продлевает на 7 лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Сейчас семьи с тремя детьми и более могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. В прошлом году было предоставлено около 190 тысяч таких выплат. Теперь мы продлеваем такую меру еще на семь лет", - сказал он на заседании правительства.
Соответствующие поправки в заком подготовлены, добавил он.
"Для тех, у кого третий и последующий ребенок родится до 31 декабря 2030 года. Это поможет родителям воспользоваться помощью государства для приобретения жилья. Всего на эти цели требуется более 600 миллиардов рублей дополнительно, в том числе около 50 миллиардов рублей в текущем году", - сказал Мишустин.
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Кабминмногодетные семьиРОССИЯипотека
 
 
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