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Раскрыто, когда реализуют проект газификации Камчатки с помощью СПГ - 23.04.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, когда реализуют проект газификации Камчатки с помощью СПГ
Раскрыто, когда реализуют проект газификации Камчатки с помощью СПГ - 23.04.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, когда реализуют проект газификации Камчатки с помощью СПГ
Сроки реализации дорожной карты газификации Камчатского края могут сдвинуться на 2026 год, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T15:46+0300
2024-04-23T15:53+0300
энергетика
газификация
камчатка
спг
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Сроки реализации дорожной карты газификации Камчатского края могут сдвинуться на 2026 год, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. "Есть дорожная карта газификации края, утвержденная правительством России в августе 2023 года. Согласно ей, все основные объекты должны быть введены в эксплуатацию к концу 2025 года. Учитывая непростое положение "Новатэка", я бы исходил из возможности сдвига этого срока на 2026 год", - сказал он. По мнению собеседника агентства, не до конца ясным остается, что станет основной ресурсной базой для поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Авачинскую бухту. Изначально предполагалось, что это будет завод "Арктик СПГ 2", но из-за проблем с поставкой танкеров-газовозов класса Arc7 он неопределенное время будет испытывать сложности с транспортировкой СПГ в восточном направлении. "Поэтому более вероятна пока опора на "Сахалин-2" "Газпрома", но сахалинского СПГ не так много и он весь востребован на зарубежных рынках. В случае Камчатки речь идет о потреблении, как минимум, 400-500 миллионов кубометров сахалинского газа в год - это значительная величина", - заключил эксперт. Президент России Владимир Путин в конце февраля, оглашая послание Федеральному собранию, заявил о планах газификации Камчатского края с помощью СПГ. Правительство РФ с органами исполнительной власти края, "Газпромом" и "Новатэком" в августе утвердило дорожную карту газификации. Морскую часть комплекса - плавучую регазификационную установку и суда газовозы-челноки - построит до третьего квартала 2025 года "Новатэк". Затем передаст их "Газпрому", чья структура АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" определена оператором газификации края. Стоимость газа для Камчатского края, согласно поручению президента, не должна будет превышать стоимость, регулируемую Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в рамках Единой системы газоснабжения. А оптовую цену определят ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития России, правительство края и "Газпром" до третьего квартала 2025 года.
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газификация, камчатка, спг
Энергетика, газификация, КАМЧАТКА, СПГ
15:46 23.04.2024 (обновлено: 15:53 23.04.2024)
 
Раскрыто, когда реализуют проект газификации Камчатки с помощью СПГ

Белогорьев: проект газификации Камчатки с помощью СПГ может быть реализован в 2026 году

© РИА Новости . Александр Пирагис | Перейти в медиабанк" Горный массив Вачкажец на Камчатке
 Горный массив Вачкажец на Камчатке - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Александр Пирагис
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Сроки реализации дорожной карты газификации Камчатского края могут сдвинуться на 2026 год, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
"Есть дорожная карта газификации края, утвержденная правительством России в августе 2023 года. Согласно ей, все основные объекты должны быть введены в эксплуатацию к концу 2025 года. Учитывая непростое положение "Новатэка", я бы исходил из возможности сдвига этого срока на 2026 год", - сказал он.
По мнению собеседника агентства, не до конца ясным остается, что станет основной ресурсной базой для поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Авачинскую бухту. Изначально предполагалось, что это будет завод "Арктик СПГ 2", но из-за проблем с поставкой танкеров-газовозов класса Arc7 он неопределенное время будет испытывать сложности с транспортировкой СПГ в восточном направлении.
"Поэтому более вероятна пока опора на "Сахалин-2" "Газпрома", но сахалинского СПГ не так много и он весь востребован на зарубежных рынках. В случае Камчатки речь идет о потреблении, как минимум, 400-500 миллионов кубометров сахалинского газа в год - это значительная величина", - заключил эксперт.
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Президент России Владимир Путин в конце февраля, оглашая послание Федеральному собранию, заявил о планах газификации Камчатского края с помощью СПГ. Правительство РФ с органами исполнительной власти края, "Газпромом" и "Новатэком" в августе утвердило дорожную карту газификации. Морскую часть комплекса - плавучую регазификационную установку и суда газовозы-челноки - построит до третьего квартала 2025 года "Новатэк". Затем передаст их "Газпрому", чья структура АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" определена оператором газификации края.
Стоимость газа для Камчатского края, согласно поручению президента, не должна будет превышать стоимость, регулируемую Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в рамках Единой системы газоснабжения. А оптовую цену определят ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития России, правительство края и "Газпром" до третьего квартала 2025 года.
 
ЭнергетикагазификацияКАМЧАТКАСПГ
 
 
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