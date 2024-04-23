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Канада разрешила использовать российский титан при производстве самолетов

Канада разрешила использовать российский титан при производстве самолетов - 23.04.2024, ПРАЙМ

Канада разрешила использовать российский титан при производстве самолетов

Канада разрешила Airbus использовать российский титан при производстве самолетов, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании. | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T23:44+0300

2024-04-23T23:44+0300

2024-04-23T23:44+0300

экономика

канада

титан

airbus

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ВАШИНГТОН, 23 апр — ПРАЙМ. Канада разрешила Airbus использовать российский титан при производстве самолетов, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании. Заводы Airbus находятся в том числе в Канаде, а запрет на использование российского титана поставил бы под удар производство в этой стране. "Airbus осведомлен о том, что канадское правительство вводит санкции в отношении (российской металлургической компании) "ВСПМО-Ависма", и получил необходимое разрешение для проведения операций Airbus в соответствии с применяемыми санкциями", — говорится в заявлении корпорации. Агентство отмечает, что Канада ввела рестрикции в отношении "ВСПМО-Ависма" в феврале 2024 года, приписав ей связи с военно-промышленным комплексом РФ на фоне конфликта на Украине. В заявлении не уточняется, как долго будет действовать данное исключение из санкций. Корпорация "ВСПМО-Ависма" — крупнейший в мире производитель титана с полным технологическим циклом. Компания поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих стратегическим поставщиком.

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канада, титан, airbus