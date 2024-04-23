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Канада разрешила использовать российский титан при производстве самолетов - 23.04.2024, ПРАЙМ
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Канада разрешила использовать российский титан при производстве самолетов
Канада разрешила использовать российский титан при производстве самолетов - 23.04.2024, ПРАЙМ
Канада разрешила использовать российский титан при производстве самолетов
Канада разрешила Airbus использовать российский титан при производстве самолетов, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании. | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T23:44+0300
2024-04-23T23:44+0300
экономика
канада
титан
airbus
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ВАШИНГТОН, 23 апр — ПРАЙМ. Канада разрешила Airbus использовать российский титан при производстве самолетов, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании. Заводы Airbus находятся в том числе в Канаде, а запрет на использование российского титана поставил бы под удар производство в этой стране. "Airbus осведомлен о том, что канадское правительство вводит санкции в отношении (российской металлургической компании) "ВСПМО-Ависма", и получил необходимое разрешение для проведения операций Airbus в соответствии с применяемыми санкциями", — говорится в заявлении корпорации. Агентство отмечает, что Канада ввела рестрикции в отношении "ВСПМО-Ависма" в феврале 2024 года, приписав ей связи с военно-промышленным комплексом РФ на фоне конфликта на Украине. В заявлении не уточняется, как долго будет действовать данное исключение из санкций. Корпорация "ВСПМО-Ависма" — крупнейший в мире производитель титана с полным технологическим циклом. Компания поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих стратегическим поставщиком.
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канада, титан, airbus
Экономика, КАНАДА, титан, Airbus
23:44 23.04.2024
 
Канада разрешила использовать российский титан при производстве самолетов

Канада разрешила Airbus использовать российский титан при производстве самолетов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет в аэропорту Домодедово
Самолет в аэропорту Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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ВАШИНГТОН, 23 апр — ПРАЙМ. Канада разрешила Airbus использовать российский титан при производстве самолетов, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.
Заводы Airbus находятся в том числе в Канаде, а запрет на использование российского титана поставил бы под удар производство в этой стране.
"Airbus осведомлен о том, что канадское правительство вводит санкции в отношении (российской металлургической компании) "ВСПМО-Ависма", и получил необходимое разрешение для проведения операций Airbus в соответствии с применяемыми санкциями", — говорится в заявлении корпорации.
Агентство отмечает, что Канада ввела рестрикции в отношении "ВСПМО-Ависма" в феврале 2024 года, приписав ей связи с военно-промышленным комплексом РФ на фоне конфликта на Украине. В заявлении не уточняется, как долго будет действовать данное исключение из санкций.
Канадский флаг. - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
"Не дает спать". Россия напугала Канаду активностью в ключевом регионе
10 марта, 12:54
Корпорация "ВСПМО-Ависма" — крупнейший в мире производитель титана с полным технологическим циклом. Компания поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих стратегическим поставщиком.
 
ЭкономикаКАНАДАтитанAirbus
 
 
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