https://1prime.ru/20240423/kant-847613035.html

Шольц запретил Путину ссылаться на философа Канта

Шольц запретил Путину ссылаться на философа Канта - 23.04.2024, ПРАЙМ

Шольц запретил Путину ссылаться на философа Канта

У президента России Владимира Путина "нет ни малейшего основания" цитировать немецкого философа Иммануила Канта. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T13:06+0300

2024-04-23T13:06+0300

2024-04-23T13:07+0300

россия

германия

олаф шольц

владимир путин

иммануил кант

https://cdnn.1prime.ru/img/84167/33/841673342_0:108:1365:875_1920x0_80_0_0_1a242101fd64ee58a2ca5cc5ab455f5a.jpg

БЕРЛИН, 23 апр - ПРАЙМ. У президента России Владимира Путина "нет ни малейшего основания" цитировать немецкого философа Иммануила Канта. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на посвященной 300-летию философа торжественной церемонии, его слова приводит газета Welt."У Путина нет ни малейших оснований ссылаться на Канта", - подчеркнул канцлер в ходе своей речи на открытии церемонии.Как отметил Шольц, руководство России хочет "любой ценой присвоить Канта и его работы". По его словам, представления немецкого мыслителя о мире идут вразрез с российской позицией в отношении Украины. В понедельник 22 апреля президент России поприветствовал участников и гостей Международного Кантовского конгресса "Мировое понятие философии". Путин назвал проведение этого мероприятия свидетельством неугасающего интереса к личности уникального мыслителя и его философским трудам. Немецкий философ Иммануил Кант родился 22 апреля 1724 года. В день 300-летия со дня его рождения губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал Канта "русским трофеем", как и все, что есть в регионе. Путин ранее подписывал указ "О праздновании 300-летия со дня рождения И.Канта".

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, германия, олаф шольц, владимир путин, иммануил кант