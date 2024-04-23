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Шольц запретил Путину ссылаться на философа Канта
Шольц запретил Путину ссылаться на философа Канта - 23.04.2024, ПРАЙМ
Шольц запретил Путину ссылаться на философа Канта
У президента России Владимира Путина "нет ни малейшего основания" цитировать немецкого философа Иммануила Канта. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T13:06+0300
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БЕРЛИН, 23 апр - ПРАЙМ. У президента России Владимира Путина "нет ни малейшего основания" цитировать немецкого философа Иммануила Канта. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на посвященной 300-летию философа торжественной церемонии, его слова приводит газета Welt."У Путина нет ни малейших оснований ссылаться на Канта", - подчеркнул канцлер в ходе своей речи на открытии церемонии.Как отметил Шольц, руководство России хочет "любой ценой присвоить Канта и его работы". По его словам, представления немецкого мыслителя о мире идут вразрез с российской позицией в отношении Украины. В понедельник 22 апреля президент России поприветствовал участников и гостей Международного Кантовского конгресса "Мировое понятие философии". Путин назвал проведение этого мероприятия свидетельством неугасающего интереса к личности уникального мыслителя и его философским трудам. Немецкий философ Иммануил Кант родился 22 апреля 1724 года. В день 300-летия со дня его рождения губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал Канта "русским трофеем", как и все, что есть в регионе. Путин ранее подписывал указ "О праздновании 300-летия со дня рождения И.Канта".
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РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, Владимир Путин, Иммануил Кант
Шольц запретил Путину ссылаться на философа Канта
Шольц: Путина "нет ни малейших оснований " ссылаться на философа Канта
БЕРЛИН, 23 апр - ПРАЙМ. У президента России Владимира Путина "нет ни малейшего основания" цитировать немецкого философа Иммануила Канта. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на посвященной 300-летию философа торжественной церемонии, его слова приводит газета Welt.
"У Путина нет ни малейших оснований ссылаться на Канта", - подчеркнул канцлер в ходе своей речи на открытии церемонии.
Как отметил Шольц, руководство России хочет "любой ценой присвоить Канта и его работы". По его словам, представления немецкого мыслителя о мире идут вразрез с российской позицией в отношении Украины.
В понедельник 22 апреля президент России поприветствовал участников и гостей Международного Кантовского конгресса "Мировое понятие философии". Путин назвал проведение этого мероприятия свидетельством неугасающего интереса к личности уникального мыслителя и его философским трудам.
Немецкий философ Иммануил Кант родился 22 апреля 1724 года. В день 300-летия со дня его рождения губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал Канта "русским трофеем", как и все, что есть в регионе.
Путин ранее подписывал указ "О праздновании 300-летия со дня рождения И.Канта".