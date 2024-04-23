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Китай сократил поставки оборудования в Россию, пишет СМИ

Китай сократил поставки оборудования в Россию, пишет СМИ - 23.04.2024, ПРАЙМ

Китай сократил поставки оборудования в Россию, пишет СМИ

Экспорт китайских машин, оборудования, механизмов, их частей и принадлежностей в Россию впервые с декабря прошлого года снизился, пишет РБК. | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T10:36+0300

2024-04-23T10:36+0300

2024-04-23T10:53+0300

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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Экспорт китайских машин, оборудования, механизмов, их частей и принадлежностей в Россию впервые с декабря прошлого года снизился, пишет РБК.Показатель упал на 15% в марте 2024 года по сравнению с мартом 2023 года, и это снижение может быть связано с растущими санкционными угрозами со стороны США, отмечает издание, изучив данные китайской таможенной статистики.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак говорится в публикации, несмотря на глобальные рыночные колебания и санкционное давление, экономическое сотрудничество России с Китаем демонстрирует положительные результаты — двусторонняя торговля товарами выросла на 23% в 2023 году.В марте было зафиксировано снижение экспорта китайских товаров в Россию на 14,2% относительно уровня прошлого года, хотя еще в феврале наблюдался умеренный рост — на 9,6% к февралю 2023-го. Снижение экспорта китайских товаров в Россию частично объясняется общим снижением экспорта Китая на 7,6%, однако детализированные данные подтверждают влияние угроз вторичных санкций, указывают эксперты.Кроме того, экспорт китайских наземных транспортных средств в Россию снизился почти на 20% в марте 2024 года. При этом за весь 2023 год экспорт наземных транспортных средств из Китая в Россию в стоимостном выражении вырос в 3,6 раза к 2022 году.Доля России в китайском экспорте сократилась на четверть в марте 2024 года, что указывает на ухудшение динамики китайских поставок в Россию.При этом позитивная относительная динамика наблюдается для товаров, в меньшей степени затрагиваемых санкционными ограничениями.В декабре США объявили, что будут накладывать вторичные санкции на банки и финансовые организации, которые содействуют сделкам, в рамках которых Россия закупает ряд товаров. Это станки ч ЧПУ, полупроводниковые материалы, определенные подшипники, продвинутые оптические системы. После этого некоторые банки КНР ввели ограничения на прием платежей от российских клиентов. Эксперты считают, что рынок начал перестраиваться на проведение операций через третьи страны и платежных агентов

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китай, россия, санкции против рф