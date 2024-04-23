https://1prime.ru/20240423/kitay-847627901.html

Китай купил у РФ рекордный объем химиката, нужного для создания драгкамней

Китай купил у РФ рекордный объем химиката, нужного для создания драгкамней - 23.04.2024, ПРАЙМ

Китай купил у РФ рекордный объем химиката, нужного для создания драгкамней

Китай в марте этого года нарастил до исторического максимума импорт из России оксида бора, применяющегося при создании искусственных драгоценных и... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T18:25+0300

2024-04-23T18:25+0300

2024-04-23T18:25+0300

экономика

китай

россия

драгоценные камни

химикаты

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МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Китай в марте этого года нарастил до исторического максимума импорт из России оксида бора, применяющегося при создании искусственных драгоценных и полудрагоценных камней, выяснило РИА Новости на основании данных китайской статистики. Так, по итогам марта 2024 года объемы импорта Китаем оксидов бора и борных кислот из России составили 8,3 миллиона долларов, что стало максимальным месячным объемом поставок этого вещества с 2015 года (более ранние данные недоступны). Оксид бора, в частности, применяется при создании искусственных драгоценных и полудрагоценных камней, а борные кислоты — при создании антисептиков. Объемы поставок в феврале составили 2,9 миллиона долларов, в январе — 5,6 миллиона, а за 2023 год — 52,6 миллиона. Также в число крупнейших поставщиков производных бора в Китай в марте вошли США с объемом импорта чуть больше 8 миллионов долларов, что стало максимумом с апреля прошлого года (10,5 миллиона долларов). Третьей стала Турция, с объемом поставок в 4,3 миллиона - это максимум с июня (тогда импорт составлял 6 миллионов долларов). Кроме того в число крупных поставщиков вошли Чили (1,2 миллиона долларов), Перу (675 тысяч долларов) и Тайвань (411 тысяча). Также эту товарную позицию Китаю поставляли Италия, Япония, Южная Корея, Германия и Франция, в объеме от 10,4 до 39 тысяч долларов. Общие объемы импорта Китаем веществ, необходимых при создании антисептиков и искусственных камней, в марте этого года достигли 23 миллионов долларов, что стало самым большим значением с июня. В то же время КНР нарастила и импорт готовых искусственных драгоценных и полудрагоценных камней. По итогам марта объемы покупок у других стран составили 25,2 миллиона долларов. Это стало максимумом с марта 2020 года — тогда Китай закупил искусственных драгоценностей на 27,6 миллиона долларов. Главными импортерами этой товарной позиции в Китай по итогам марта стали Индия (7,7 миллиона долларов), Южная Африка (3,8 миллиона), США (3,2 миллиона), Россия (3,1 миллиона), Бельгия (2,3 миллиона) и Швейцария (1,2 миллиона). По мнению промышленного эксперта Леонида Хазанова, резкое расширение закупок китайскими компаниями сырья, необходимого для синтеза драгоценных камней, обусловлено введенными ранее санкциями против алмазов, добываемых в России. А еще опасениями в отношении возможного установления ограничений против вывоза из РФ рубинов и сапфиров. "Поэтому в условиях ожидаемого дефицита драгоценных камней на глобальном рынке (хотя по алмазам он вовсе не ощущается), в КНР стал увеличиваться завоз сырья для их синтеза. Соответственно, нельзя исключать подлинной ценовой лихорадки на него и бума выпуска драгоценных камней в Китае", — добавил эксперт. Однако, эти процессы могут и стихнуть, "когда станет ясно, что драгоценных камней хватит на всех". "Выбить столь крупного игрока, как Россия, с мирового рынка будет крайне трудно. По крайней мере, до сегодняшнего дня вообще не получилось", — заключил Хазанов.

https://1prime.ru/20240419/gaz-847515553.html

https://1prime.ru/20240422/grechikha-847564298.html

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китай, россия, драгоценные камни, химикаты