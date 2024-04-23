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В США испугались хорошего друга России

В США испугались хорошего друга России - 23.04.2024, ПРАЙМ

В США испугались хорошего друга России

Соединенные Штаты опасаются, что из-за близких отношений Москвы и Пхеньяна политика КНДР может стать более рискованной, пишет агентство Bloomberg. | 23.04.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты опасаются, что из-за близких отношений Москвы и Пхеньяна политика КНДР может стать более рискованной, пишет агентство Bloomberg."Полная поддержка Северной Кореи со стороны России может привести к тому, что Ким Чен Ын начнет делать более смелые шаги в вопросах угроз Южной Корее и экспорта оружия", - говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, Пхеньян может проигнорировать призывы Вашингтона к возвращению к переговорам по ядерной программе."Это может придать этой некогда изолированной стране блеск легитимности, которого она не заслуживает и не должна иметь", - заявил старший сотрудник Госдепартамента по Северной Корее Чжон Пак.Ко всему прочему, Пхеньян извлекает выгоду из "всего спектра" улучшенных дипломатических связей с Россией, от экономической помощи и помощи в области безопасности до громких визитов высокопоставленных российских чиновников, сказано в публикации.В ответ на это, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия имеет право развивать отношения со своими партнерами, включая КНДР, независимо от заявлений западных стран. Кроме того, Москва поддерживает продолжение диалога и укрепление отношений со своими партнерами, несмотря на возможное негодование со стороны США и их союзников.

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