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Торгпред РФ заявил о трудностях с регистрацией российских лекарств в ОАЭ

Торгпред РФ заявил о трудностях с регистрацией российских лекарств в ОАЭ - 23.04.2024, ПРАЙМ

Торгпред РФ заявил о трудностях с регистрацией российских лекарств в ОАЭ

Регистрация российской фармацевтической продукции в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) затруднена, что сказывается на выходе российских производителей на... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T11:29+0300

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ДУБАЙ, 23 апр - ПРАЙМ. Регистрация российской фармацевтической продукции в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) затруднена, что сказывается на выходе российских производителей на эмиратский рынок, сказал торговый представитель РФ в ОАЭ Андрей Терехин. "Проблема находится в одном – к сожалению, регистрация российских препаратов здесь (в ОАЭ – ред.) столь затруднена, что вызывает практически пессимизм у российских производителей с точки зрения выхода на этот рынок", — сказал Терехин в рамках ежегодного международного бизнес-форума "Мир возможностей", который организует корпорация "Синергия" при поддержке фонда Росконгресс. По словам Терехина, если фармкомпания имеет сертификат американского FDA или CE от Евросоюза, это позволяет регистрировать лекарства в течение нескольких дней, для препаратов с российской регистрацией выход на полку фармацевтической продукции в ОАЭ занимает годы. Терехин отметил, что российские компании фарминдустрии неактивно выходят на эмиратской рынок, при этом говорят о большом желании для реализации своей продукции на рынке ОАЭ и готовности локализации производства. Поставка медикаментов между Россией и ОАЭ составляет миллион долларов, добавил Терехин.

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