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Торгпред РФ заявил о трудностях с регистрацией российских лекарств в ОАЭ - 23.04.2024, ПРАЙМ
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Торгпред РФ заявил о трудностях с регистрацией российских лекарств в ОАЭ
Торгпред РФ заявил о трудностях с регистрацией российских лекарств в ОАЭ - 23.04.2024, ПРАЙМ
Торгпред РФ заявил о трудностях с регистрацией российских лекарств в ОАЭ
Регистрация российской фармацевтической продукции в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) затруднена, что сказывается на выходе российских производителей на... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T11:29+0300
2024-04-23T11:30+0300
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ДУБАЙ, 23 апр - ПРАЙМ. Регистрация российской фармацевтической продукции в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) затруднена, что сказывается на выходе российских производителей на эмиратский рынок, сказал торговый представитель РФ в ОАЭ Андрей Терехин. "Проблема находится в одном – к сожалению, регистрация российских препаратов здесь (в ОАЭ – ред.) столь затруднена, что вызывает практически пессимизм у российских производителей с точки зрения выхода на этот рынок", — сказал Терехин в рамках ежегодного международного бизнес-форума "Мир возможностей", который организует корпорация "Синергия" при поддержке фонда Росконгресс. По словам Терехина, если фармкомпания имеет сертификат американского FDA или CE от Евросоюза, это позволяет регистрировать лекарства в течение нескольких дней, для препаратов с российской регистрацией выход на полку фармацевтической продукции в ОАЭ занимает годы. Терехин отметил, что российские компании фарминдустрии неактивно выходят на эмиратской рынок, при этом говорят о большом желании для реализации своей продукции на рынке ОАЭ и готовности локализации производства. Поставка медикаментов между Россией и ОАЭ составляет миллион долларов, добавил Терехин.
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россия, оаэ, лекарства, новости
РОССИЯ, ОАЭ, лекарства, Новости
11:29 23.04.2024 (обновлено: 11:30 23.04.2024)
 
Торгпред РФ заявил о трудностях с регистрацией российских лекарств в ОАЭ

Торгпред РФ: регистрация российских лекарств на рынке ОАЭ затруднена

© РИА Новости . Евгений Козырев | Перейти в медиабанкВ физико-химической лаборатории
В физико-химической лаборатории - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Евгений Козырев
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ДУБАЙ, 23 апр - ПРАЙМ. Регистрация российской фармацевтической продукции в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) затруднена, что сказывается на выходе российских производителей на эмиратский рынок, сказал торговый представитель РФ в ОАЭ Андрей Терехин.
"Проблема находится в одном – к сожалению, регистрация российских препаратов здесь (в ОАЭ – ред.) столь затруднена, что вызывает практически пессимизм у российских производителей с точки зрения выхода на этот рынок", — сказал Терехин в рамках ежегодного международного бизнес-форума "Мир возможностей", который организует корпорация "Синергия" при поддержке фонда Росконгресс.
По словам Терехина, если фармкомпания имеет сертификат американского FDA или CE от Евросоюза, это позволяет регистрировать лекарства в течение нескольких дней, для препаратов с российской регистрацией выход на полку фармацевтической продукции в ОАЭ занимает годы.
Терехин отметил, что российские компании фарминдустрии неактивно выходят на эмиратской рынок, при этом говорят о большом желании для реализации своей продукции на рынке ОАЭ и готовности локализации производства.
Поставка медикаментов между Россией и ОАЭ составляет миллион долларов, добавил Терехин.
Таблетки - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
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