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Страховщики оценили расходы на ликвидацию "Киви банка"
Страховщики оценили расходы на ликвидацию "Киви банка" - 23.04.2024, ПРАЙМ
Страховщики оценили расходы на ликвидацию "Киви банка"
Текущие расходы на ликвидацию "Киви банка", у которого в начале года была отозвана лицензия, превысят 2,1 миллиарда рублей, следует из материалов Агентства по... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T10:35+0300
2024-04-23T10:35+0300
2024-04-23T10:35+0300
банки
"киви банк"
асв
ликвидация
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Текущие расходы на ликвидацию "Киви банка", у которого в начале года была отозвана лицензия, превысят 2,1 миллиарда рублей, следует из материалов Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Данные опубликованы в смете о текущих расходах на проведение мероприятий принудительной ликвидации банка на период с 10 апреля по 30 июня текущего года. При этом большую часть средств потребует содержание аппарата, в том числе заработная плата и компенсации работникам - почти 1,9 миллиарда рублей. Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка", занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов, возложив функции временной администрации на АСВ. Свое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований антиотмывочного законодательства.
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банки, "киви банк", асв, ликвидация
Банки, "Киви банк", АСВ, ликвидация
Страховщики оценили расходы на ликвидацию "Киви банка"
АСВ: расходы на ликвидацию "Киви банка" превысят 2,1 миллиарда рублей
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Текущие расходы на ликвидацию "Киви банка", у которого в начале года была отозвана лицензия, превысят 2,1 миллиарда рублей, следует из материалов Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Данные опубликованы в смете о текущих расходах на проведение мероприятий принудительной ликвидации банка на период с 10 апреля по 30 июня текущего года.
При этом большую часть средств потребует содержание аппарата, в том числе заработная плата и компенсации работникам - почти 1,9 миллиарда рублей.
Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка", занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов, возложив функции временной администрации на АСВ. Свое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований антиотмывочного законодательства.
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