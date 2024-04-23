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Страховщики оценили расходы на ликвидацию "Киви банка"

Страховщики оценили расходы на ликвидацию "Киви банка" - 23.04.2024, ПРАЙМ

Страховщики оценили расходы на ликвидацию "Киви банка"

Текущие расходы на ликвидацию "Киви банка", у которого в начале года была отозвана лицензия, превысят 2,1 миллиарда рублей, следует из материалов Агентства по... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T10:35+0300

2024-04-23T10:35+0300

2024-04-23T10:35+0300

банки

"киви банк"

асв

ликвидация

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Текущие расходы на ликвидацию "Киви банка", у которого в начале года была отозвана лицензия, превысят 2,1 миллиарда рублей, следует из материалов Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Данные опубликованы в смете о текущих расходах на проведение мероприятий принудительной ликвидации банка на период с 10 апреля по 30 июня текущего года. При этом большую часть средств потребует содержание аппарата, в том числе заработная плата и компенсации работникам - почти 1,9 миллиарда рублей. Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка", занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов, возложив функции временной администрации на АСВ. Свое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований антиотмывочного законодательства.

https://1prime.ru/20240423/yaponiya-847604218.html

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банки, "киви банк", асв, ликвидация