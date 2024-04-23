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Маркетплейсы призвали власти не запрещать платный возврат товаров
Маркетплейсы призвали власти не запрещать платный возврат товаров - 23.04.2024, ПРАЙМ
Маркетплейсы призвали власти не запрещать платный возврат товаров
Российские маркетплейсы попросили власти не запрещать платный возврат товаров. Об этом свидетельствует направленное главе Совета Федерации Валентине Матвиенко и | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T12:08+0300
2024-04-23T12:08+0300
2024-04-23T12:36+0300
россия
маркетплейс
возврат товара
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Российские маркетплейсы попросили власти не запрещать платный возврат товаров. Об этом свидетельствует направленное главе Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо, с которым ознакомилось издание РБК.Так, сообщается, что с такой просьбой к властям обратились Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Ассоциация представителей электронной торговли Сибири (АПЭТ).Уточняется, что ассоциации призвали к доработке разработанного в марте 2024 года законопроекта о маркетплейсах. Они предложили исключить из проекта пункт, который предусматривает запрет на платный возврат товаров для потребителей.Помимо всего прочего, как отметили в ассоциациях, подобный запрет может спровоцировать недобросовестные практики при заказе товаров. В данном случае речь идет о случаях, когда продавцы как потребители заказывают у конкурентов товары с доставкой в отдаленные регионы, чтобы у реальных покупателей не было физической возможности приобрести эту продукцию. Ранее 5 марта в Госдуму был внесен законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов, который, в частности, призван запретить торговым площадкам требовать с покупателя компенсацию за возврат товара.
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россия, маркетплейс, возврат товара
РОССИЯ, маркетплейс, возврат товара
Маркетплейсы призвали власти не запрещать платный возврат товаров
РБК: маркетплейсы попросили власти не запрещать им платный возврат товаров
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ.
Российские маркетплейсы попросили власти не запрещать платный возврат товаров. Об этом свидетельствует направленное главе Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо, с которым ознакомилось издание РБК
.
Так, сообщается, что с такой просьбой к властям обратились Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Ассоциация представителей электронной торговли Сибири (АПЭТ).
Уточняется, что ассоциации призвали к доработке разработанного в марте 2024 года законопроекта о маркетплейсах. Они предложили исключить из проекта пункт, который предусматривает запрет на платный возврат товаров для потребителей.
Помимо всего прочего, как отметили в ассоциациях, подобный запрет может спровоцировать недобросовестные практики при заказе товаров. В данном случае речь идет о случаях, когда продавцы как потребители заказывают у конкурентов товары с доставкой в отдаленные регионы, чтобы у реальных покупателей не было физической возможности приобрести эту продукцию.
Ранее 5 марта в Госдуму был внесен законопроект
о регулировании деятельности маркетплейсов, который, в частности, призван запретить торговым площадкам требовать с покупателя компенсацию за возврат товара.
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