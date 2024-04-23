https://1prime.ru/20240423/marketpleysy-847610643.html

Маркетплейсы призвали власти не запрещать платный возврат товаров

Маркетплейсы призвали власти не запрещать платный возврат товаров - 23.04.2024, ПРАЙМ

Маркетплейсы призвали власти не запрещать платный возврат товаров

Российские маркетплейсы попросили власти не запрещать платный возврат товаров. Об этом свидетельствует направленное главе Совета Федерации Валентине Матвиенко и | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T12:08+0300

2024-04-23T12:08+0300

2024-04-23T12:36+0300

россия

маркетплейс

возврат товара

https://cdnn.1prime.ru/img/83376/74/833767427_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a025c91bad6ffac8cd09b17beabb7430.jpg

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Российские маркетплейсы попросили власти не запрещать платный возврат товаров. Об этом свидетельствует направленное главе Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо, с которым ознакомилось издание РБК.Так, сообщается, что с такой просьбой к властям обратились Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Ассоциация представителей электронной торговли Сибири (АПЭТ).Уточняется, что ассоциации призвали к доработке разработанного в марте 2024 года законопроекта о маркетплейсах. Они предложили исключить из проекта пункт, который предусматривает запрет на платный возврат товаров для потребителей.Помимо всего прочего, как отметили в ассоциациях, подобный запрет может спровоцировать недобросовестные практики при заказе товаров. В данном случае речь идет о случаях, когда продавцы как потребители заказывают у конкурентов товары с доставкой в отдаленные регионы, чтобы у реальных покупателей не было физической возможности приобрести эту продукцию. Ранее 5 марта в Госдуму был внесен законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов, который, в частности, призван запретить торговым площадкам требовать с покупателя компенсацию за возврат товара.

https://1prime.ru/20240306/fas-846005758.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, маркетплейс, возврат товара