https://1prime.ru/20240423/matvienko-847601703.html
Матвиенко рассказала о требовании многих украинцев прекратить войну
Матвиенко рассказала о требовании многих украинцев прекратить войну - 23.04.2024, ПРАЙМ
Матвиенко рассказала о требовании многих украинцев прекратить войну
Многие украинские граждане требуют прекратить войну и начать переговоры. Об этом в беседе с генеральным директором международной медиагруппы "Россия сегодня"... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T09:18+0300
2024-04-23T09:18+0300
2024-04-23T09:18+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Многие украинские граждане требуют прекратить войну и начать переговоры. Об этом в беседе с генеральным директором международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Это украинцы, многих из которых ввели в заблуждение. Многие из них, да большинство уже, как говорят социологические опросы, требуют сесть за стол переговоров, остановить эту войну", - отметила сенатор.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь ранее заявил, что Киев рассматривает вариант переговоров с Москвой на условиях возвращения Украины к границам 2022 года.
https://1prime.ru/20240422/zelenskiy-847587683.html
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Валентина Матвиенко, Новости
Матвиенко рассказала о требовании многих украинцев прекратить войну
Матвиенко: многие украинцы требуют остановить войну и сесть за стол переговоров
МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Многие украинские граждане требуют прекратить войну и начать переговоры. Об этом в беседе с генеральным директором международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Это украинцы, многих из которых ввели в заблуждение. Многие из них, да большинство уже, как говорят социологические опросы, требуют сесть за стол переговоров, остановить эту войну", - отметила сенатор.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь ранее заявил, что Киев рассматривает вариант переговоров с Москвой на условиях возвращения Украины к границам 2022 года.
Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговоры с Россией