https://1prime.ru/20240423/matvienko-847601703.html

Матвиенко рассказала о требовании многих украинцев прекратить войну

Матвиенко рассказала о требовании многих украинцев прекратить войну - 23.04.2024, ПРАЙМ

Матвиенко рассказала о требовании многих украинцев прекратить войну

Многие украинские граждане требуют прекратить войну и начать переговоры. Об этом в беседе с генеральным директором международной медиагруппы "Россия сегодня"... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T09:18+0300

2024-04-23T09:18+0300

2024-04-23T09:18+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Многие украинские граждане требуют прекратить войну и начать переговоры. Об этом в беседе с генеральным директором международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Это украинцы, многих из которых ввели в заблуждение. Многие из них, да большинство уже, как говорят социологические опросы, требуют сесть за стол переговоров, остановить эту войну", - отметила сенатор.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь ранее заявил, что Киев рассматривает вариант переговоров с Москвой на условиях возвращения Украины к границам 2022 года.

https://1prime.ru/20240422/zelenskiy-847587683.html

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россия, украина, валентина матвиенко, новости