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Матвиенко назвала предвыборным сговором решение конгресса США помочь Киеву - 23.04.2024, ПРАЙМ
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Матвиенко назвала предвыборным сговором решение конгресса США помочь Киеву
Матвиенко назвала предвыборным сговором решение конгресса США помочь Киеву - 23.04.2024, ПРАЙМ
Матвиенко назвала предвыборным сговором решение конгресса США помочь Киеву
Решение конгресса Соединенных Штатов о помощи Украине является предвыборным сговором, предназначенным для смягчения предвыборного фона. Об этом в беседе с... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T10:05+0300
2024-04-23T10:05+0300
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Решение конгресса Соединенных Штатов о помощи Украине является предвыборным сговором, предназначенным для смягчения предвыборного фона. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Знаете, я так на эти сериалы американские смотрю - с большим скепсисом, потому что мне всегда известен конец этих сериалов. Это такой вот предвыборный сговор для того, чтобы как-то предвыборный фон смягчить", - сказала сенатор.Кроме того, американская помощь не имеет ничего общего с интересами украинского народа, отметила она.Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.
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россия, украина, сша, валентина матвиенко, новости
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Валентина Матвиенко, Новости
10:05 23.04.2024
 
Матвиенко назвала предвыборным сговором решение конгресса США помочь Киеву

Матвиенко назвала предвыборным сговором решение конгресса США о помощи Киеву

© РИА Новости . Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкПленарное заседание Совета Федерации
Пленарное заседание Совета Федерации - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Решение конгресса Соединенных Штатов о помощи Украине является предвыборным сговором, предназначенным для смягчения предвыборного фона. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Знаете, я так на эти сериалы американские смотрю - с большим скепсисом, потому что мне всегда известен конец этих сериалов. Это такой вот предвыборный сговор для того, чтобы как-то предвыборный фон смягчить", - сказала сенатор.
Кроме того, американская помощь не имеет ничего общего с интересами украинского народа, отметила она.
Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
"Мертвому припарка". Украинцы раскритиковали помощь США
09:46
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСШАВалентина МатвиенкоНовости
 
 
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