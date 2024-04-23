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Матвиенко назвала предвыборным сговором решение конгресса США помочь Киеву

Матвиенко назвала предвыборным сговором решение конгресса США помочь Киеву - 23.04.2024, ПРАЙМ

Матвиенко назвала предвыборным сговором решение конгресса США помочь Киеву

Решение конгресса Соединенных Штатов о помощи Украине является предвыборным сговором, предназначенным для смягчения предвыборного фона. Об этом в беседе с... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T10:05+0300

2024-04-23T10:05+0300

2024-04-23T10:05+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Решение конгресса Соединенных Штатов о помощи Украине является предвыборным сговором, предназначенным для смягчения предвыборного фона. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Знаете, я так на эти сериалы американские смотрю - с большим скепсисом, потому что мне всегда известен конец этих сериалов. Это такой вот предвыборный сговор для того, чтобы как-то предвыборный фон смягчить", - сказала сенатор.Кроме того, американская помощь не имеет ничего общего с интересами украинского народа, отметила она.Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.

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россия, украина, сша, валентина матвиенко, новости