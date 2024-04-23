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"Оплачивается кровью украинцев". Матвиенко раскритиковала кредит США Киеву

"Оплачивается кровью украинцев". Матвиенко раскритиковала кредит США Киеву - 23.04.2024, ПРАЙМ

"Оплачивается кровью украинцев". Матвиенко раскритиковала кредит США Киеву

Кредит, выделенный Киеву Вашингтоном, оплачивается кровью украинцев и никогда не будет возвращен. Таким мнением с агентством РИА Новости поделилась спикер... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T10:23+0300

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МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Кредит, выделенный Киеву Вашингтоном, оплачивается кровью украинцев и никогда не будет возвращен. Таким мнением с агентством РИА Новости поделилась спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.По словам сенатора, Соединенные Штаты уже давно превратились в государство-банкрота, однако часть оплаченных своему ВПК средств они планируют направить на Украину."Если вы видели распределение предполагаемых этих 61 миллиарда, то в основном они будут пополнять свои запасы, истощенные, на Украину, за счет производства оружия на предприятиях своих собственных ВПК, не европейских", - заметила политик.Матвиенко также добавила, что часть выделенных средств будет разворована.Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.Соответствующий законопроект был одобрен Палатой представителей 20 апреля, в субботу. Теперь документ должен рассмотреть сенат.

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россия, украина, новости, валентина матвиенко