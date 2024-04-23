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В России зафиксировали рост спроса на противовирусные аппараты - 23.04.2024, ПРАЙМ
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В России зафиксировали рост спроса на противовирусные аппараты
В России зафиксировали рост спроса на противовирусные аппараты - 23.04.2024, ПРАЙМ
В России зафиксировали рост спроса на противовирусные аппараты
Спрос на противовирусные препараты в России в январе текущего года вырос в два раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, рассказал журналистам... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T14:38+0300
2024-04-23T14:38+0300
россия
фармацевтика
медицина
лекарства
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ДУБАЙ, 23 апр - ПРАЙМ. Спрос на противовирусные препараты в России в январе текущего года вырос в два раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, рассказал журналистам президент крупной российских фармкомпании "Акрихин" Денис Четвериков в кулуарах международного бизнес-форума "Мир возможностей". "Мы видели где-то увеличение, может быть, в два раза потребления. Но это же ведь январь к январю, сложно мерить, потому что иногда сезон вирусный в январе, иногда в феврале, иногда в ноябре, поэтому база такая, плавающая", - отметил Четвериков, говоря о спросе на противовирусные препараты.Президент компании подчеркнул, что лекарства "Акрихина" подорожали в 2023 году, однако, по его словам, рот их стоимости не превышал уровень инфляции.Кроме того, как отметил Четвериков, компания рассматривает возможность выхода на рынок Объединенных Арабских Эмиратов. "Акрихин" - одна их ведущих российская фармацевтическая компания. Компания производит такие известные препараты как "АкваДетрим", "Акридерм", "Ацикловир" и другие.
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россия, фармацевтика, медицина, лекарства
РОССИЯ, Фармацевтика, медицина, лекарства
14:38 23.04.2024
 
В России зафиксировали рост спроса на противовирусные аппараты

"Акрихин": спрос на противовирусные препараты в РФ в январе 2024 г вырос вдвое

Российские нановакцины и противовирусные препараты будут востребованы за рубежом - эксперты
Российские нановакцины и противовирусные препараты будут востребованы за рубежом - эксперты
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ДУБАЙ, 23 апр - ПРАЙМ. Спрос на противовирусные препараты в России в январе текущего года вырос в два раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, рассказал журналистам президент крупной российских фармкомпании "Акрихин" Денис Четвериков в кулуарах международного бизнес-форума "Мир возможностей".
"Мы видели где-то увеличение, может быть, в два раза потребления. Но это же ведь январь к январю, сложно мерить, потому что иногда сезон вирусный в январе, иногда в феврале, иногда в ноябре, поэтому база такая, плавающая", - отметил Четвериков, говоря о спросе на противовирусные препараты.
Президент компании подчеркнул, что лекарства "Акрихина" подорожали в 2023 году, однако, по его словам, рот их стоимости не превышал уровень инфляции.
Кроме того, как отметил Четвериков, компания рассматривает возможность выхода на рынок Объединенных Арабских Эмиратов.
"Акрихин" - одна их ведущих российская фармацевтическая компания. Компания производит такие известные препараты как "АкваДетрим", "Акридерм", "Ацикловир" и другие.
 
РОССИЯФармацевтикамедициналекарства
 
 
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