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В России зафиксировали рост спроса на противовирусные аппараты

В России зафиксировали рост спроса на противовирусные аппараты - 23.04.2024, ПРАЙМ

В России зафиксировали рост спроса на противовирусные аппараты

Спрос на противовирусные препараты в России в январе текущего года вырос в два раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, рассказал журналистам... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T14:38+0300

2024-04-23T14:38+0300

2024-04-23T14:38+0300

россия

фармацевтика

медицина

лекарства

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ДУБАЙ, 23 апр - ПРАЙМ. Спрос на противовирусные препараты в России в январе текущего года вырос в два раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, рассказал журналистам президент крупной российских фармкомпании "Акрихин" Денис Четвериков в кулуарах международного бизнес-форума "Мир возможностей". "Мы видели где-то увеличение, может быть, в два раза потребления. Но это же ведь январь к январю, сложно мерить, потому что иногда сезон вирусный в январе, иногда в феврале, иногда в ноябре, поэтому база такая, плавающая", - отметил Четвериков, говоря о спросе на противовирусные препараты.Президент компании подчеркнул, что лекарства "Акрихина" подорожали в 2023 году, однако, по его словам, рот их стоимости не превышал уровень инфляции.Кроме того, как отметил Четвериков, компания рассматривает возможность выхода на рынок Объединенных Арабских Эмиратов. "Акрихин" - одна их ведущих российская фармацевтическая компания. Компания производит такие известные препараты как "АкваДетрим", "Акридерм", "Ацикловир" и другие.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фармацевтика, медицина, лекарства