https://1prime.ru/20240423/migranty-847581592.html
Экономист оценил рост зарплат в отраслях, из которых уйдут мигранты
Экономист оценил рост зарплат в отраслях, из которых уйдут мигранты - 23.04.2024, ПРАЙМ
Экономист оценил рост зарплат в отраслях, из которых уйдут мигранты
Заменить труд мигрантов в России возможно – для этого придется активнее привлекать граждан стран ближнего зарубежья, у которых общий с Россией рынок труда, а... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T03:03+0300
2024-04-23T03:03+0300
2024-04-23T03:03+0300
эксклюзив
михаил хачатурян
трудовые мигранты
рынок труда
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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Заменить труд мигрантов в России возможно – для этого придется активнее привлекать граждан стран ближнего зарубежья, у которых общий с Россией рынок труда, а также использовать труд самих россиян. При этом зарплаты в таких секторах, как строительство, промышленность, услуги, транспорт придется увеличить, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.По его словам, сейчас обсуждаются ограничения на работу для лиц, обязанных получать разрешения (патенты). Это в основном Узбекистан и Таджикистан. Лица, которых уже есть РВП, ВНЖ, гражданство стран ЕАЭС будут продолжать работать, как раньше."Большинство мигрантов задействовано на предприятиях торговли (около 33%), строительства (22%) и промышленности (18%), а также гостиничном бизнесе (7%), сельском хозяйстве (7%) и транспорте (4%). В этих сферах можно увеличить приток граждан Киргизии и привлекать больше россиян. Но и зарплаты для этого придется увеличить на 30-50% в зависимости от сферы и конкретных условий", - считает Хачатурян.При этом крупные предприятия смогут обосновать прием иностранных работников через оргнабор, а вот мелкие скорее уйдут в еще большую тень, что увеличит объем рынка нелегального труда.Граждане стран ЮВА и Африки в ближайшее время вряд ли составят серьезную конкуренцию жителям стран Средней Азии. Ведь для этого понадобится заключать межгосударственные соглашения и прилагать серьезные усилия для их адаптации и интеграции. Кроме того, разный уровень квалификации не позволяет использовать их во всех отраслях.Да и зарплатные ожидания у гастарбайтеров из этих регионов куда выше, чем у наших соседей. Так, иностранцы, приезжающие на сезонную работу в ОАЭ (а это основной рынок труда для мигрантов из ЮВА) зарабатывают 1-1,5 тысяч долларов в месяц.
https://1prime.ru/20240416/migranty--847435207.html
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эксклюзив, михаил хачатурян, трудовые мигранты, рынок труда
Эксклюзив, Михаил Хачатурян, Трудовые мигранты, рынок труда
Экономист оценил рост зарплат в отраслях, из которых уйдут мигранты
Экономист Хачатурян: зарплаты в лишившихся мигрантов отраслях придется поднять
МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Заменить труд мигрантов в России возможно – для этого придется активнее привлекать граждан стран ближнего зарубежья, у которых общий с Россией рынок труда, а также использовать труд самих россиян. При этом зарплаты в таких секторах, как строительство, промышленность, услуги, транспорт придется увеличить, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.
По его словам, сейчас обсуждаются ограничения на работу для лиц, обязанных получать разрешения (патенты). Это в основном Узбекистан и Таджикистан. Лица, которых уже есть РВП, ВНЖ, гражданство стран ЕАЭС будут продолжать работать, как раньше.
"Большинство мигрантов задействовано на предприятиях торговли (около 33%), строительства (22%) и промышленности (18%), а также гостиничном бизнесе (7%), сельском хозяйстве (7%) и транспорте (4%). В этих сферах можно увеличить приток граждан Киргизии и привлекать больше россиян. Но и зарплаты для этого придется увеличить на 30-50% в зависимости от сферы и конкретных условий", - считает Хачатурян.
В Приамурье запретили мигрантам работать в такси и торговле
При этом крупные предприятия смогут обосновать прием иностранных работников через оргнабор, а вот мелкие скорее уйдут в еще большую тень, что увеличит объем рынка нелегального труда.
Граждане стран ЮВА и Африки в ближайшее время вряд ли составят серьезную конкуренцию жителям стран Средней Азии. Ведь для этого понадобится заключать межгосударственные соглашения и прилагать серьезные усилия для их адаптации и интеграции. Кроме того, разный уровень квалификации не позволяет использовать их во всех отраслях.
Да и зарплатные ожидания у гастарбайтеров из этих регионов куда выше, чем у наших соседей. Так, иностранцы, приезжающие на сезонную работу в ОАЭ (а это основной рынок труда для мигрантов из ЮВА) зарабатывают 1-1,5 тысяч долларов в месяц.