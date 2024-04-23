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Экономист оценил рост зарплат в отраслях, из которых уйдут мигранты

Экономист оценил рост зарплат в отраслях, из которых уйдут мигранты - 23.04.2024, ПРАЙМ

Экономист оценил рост зарплат в отраслях, из которых уйдут мигранты

Заменить труд мигрантов в России возможно – для этого придется активнее привлекать граждан стран ближнего зарубежья, у которых общий с Россией рынок труда, а... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T03:03+0300

2024-04-23T03:03+0300

2024-04-23T03:03+0300

эксклюзив

михаил хачатурян

трудовые мигранты

рынок труда

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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. Заменить труд мигрантов в России возможно – для этого придется активнее привлекать граждан стран ближнего зарубежья, у которых общий с Россией рынок труда, а также использовать труд самих россиян. При этом зарплаты в таких секторах, как строительство, промышленность, услуги, транспорт придется увеличить, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.По его словам, сейчас обсуждаются ограничения на работу для лиц, обязанных получать разрешения (патенты). Это в основном Узбекистан и Таджикистан. Лица, которых уже есть РВП, ВНЖ, гражданство стран ЕАЭС будут продолжать работать, как раньше."Большинство мигрантов задействовано на предприятиях торговли (около 33%), строительства (22%) и промышленности (18%), а также гостиничном бизнесе (7%), сельском хозяйстве (7%) и транспорте (4%). В этих сферах можно увеличить приток граждан Киргизии и привлекать больше россиян. Но и зарплаты для этого придется увеличить на 30-50% в зависимости от сферы и конкретных условий", - считает Хачатурян.При этом крупные предприятия смогут обосновать прием иностранных работников через оргнабор, а вот мелкие скорее уйдут в еще большую тень, что увеличит объем рынка нелегального труда.Граждане стран ЮВА и Африки в ближайшее время вряд ли составят серьезную конкуренцию жителям стран Средней Азии. Ведь для этого понадобится заключать межгосударственные соглашения и прилагать серьезные усилия для их адаптации и интеграции. Кроме того, разный уровень квалификации не позволяет использовать их во всех отраслях.Да и зарплатные ожидания у гастарбайтеров из этих регионов куда выше, чем у наших соседей. Так, иностранцы, приезжающие на сезонную работу в ОАЭ (а это основной рынок труда для мигрантов из ЮВА) зарабатывают 1-1,5 тысяч долларов в месяц.

https://1prime.ru/20240416/migranty--847435207.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, михаил хачатурян, трудовые мигранты, рынок труда