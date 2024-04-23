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В Крыму призвали ужесточить миграционную политику в России - 23.04.2024, ПРАЙМ
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В Крыму призвали ужесточить миграционную политику в России
В Крыму призвали ужесточить миграционную политику в России - 23.04.2024, ПРАЙМ
В Крыму призвали ужесточить миграционную политику в России
Глава Крыма Сергей Аксенов выступил за ужесточение миграционной политики в России с целью обеспечения безопасности граждан страны. Об этом он сообщил в своем... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T13:42+0300
2024-04-23T13:42+0300
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 апр - ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов выступил за ужесточение миграционной политики в России с целью обеспечения безопасности граждан страны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале."Миграционная политика в России должна быть ужесточена. Главная цель — обеспечить безопасность граждан страны", — написал он.Аксенов намерен внести предложения по изменению законодательства относительно мигрантов и уравнять права жителей стран с безвизовым режимом с гражданами этих стран, которым для въезда в Россию необходима виза.Глава Крыма подчеркнул, что его цель - не ущемить чьи-то права, а действовать справедливо, защищая права россиян.Ранее Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте, предложил создать государственный реестр работодателей, которые имеют право нанимать мигрантов. При этом компании должны будут первоначально доказать, что они действительно в этом нуждаются.
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россия, крым, новости
РОССИЯ, КРЫМ, Новости
13:42 23.04.2024
 
В Крыму призвали ужесточить миграционную политику в России

Глава Крыма Аксенов призвал ужесточить миграционную политику в России

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМаяк в Ялте, Крым
Маяк в Ялте, Крым - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 апр - ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов выступил за ужесточение миграционной политики в России с целью обеспечения безопасности граждан страны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Миграционная политика в России должна быть ужесточена. Главная цель — обеспечить безопасность граждан страны", — написал он.
Аксенов намерен внести предложения по изменению законодательства относительно мигрантов и уравнять права жителей стран с безвизовым режимом с гражданами этих стран, которым для въезда в Россию необходима виза.
Глава Крыма подчеркнул, что его цель - не ущемить чьи-то права, а действовать справедливо, защищая права россиян.
Ранее Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте, предложил создать государственный реестр работодателей, которые имеют право нанимать мигрантов. При этом компании должны будут первоначально доказать, что они действительно в этом нуждаются.
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