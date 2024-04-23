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Как обойти ловушки микрокредита - 23.04.2024, ПРАЙМ
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Как обойти ловушки микрокредита
Как обойти ловушки микрокредита - 23.04.2024, ПРАЙМ
Как обойти ловушки микрокредита
Идея ограничить полную стоимость микрозаймов 100 процентов годовых может быть воспринята двойственно. С одной стороны, взимаемый микрокредиторами максимальный... | 23.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-23T08:00+0300
2024-04-23T08:00+0300
мнения аналитиков
?1713848401
Идея ограничить полную стоимость микрозаймов 100 процентов годовых может быть воспринята двойственно. С одной стороны, взимаемый микрокредиторами максимальный уровень процента, в настоящее время действительно высок и в разы превышает банковский. С другой - это продиктовано спецификой работы МФО и их риск-политиками. Как известно, микрокредит – это не только возможность перехватить денег "до зарплаты". Такие кредитные организации дают в долг всем, кому по разным причинам отказывают обычные банки. Это может быть плохая кредитная история, нестабильный доход, слишком большая кредитная нагрузка. Разумеется, процент невозвратов у таких заемщиков куда выше, чем в банке. Этот риск и призваны компенсировать высокие ставки МФО – в противном случае им будет просто невыгодно работать. Вместе с тем сейчас большинство МФО имеют в своей линейке беспроцентные продукты на определенных условиях, которые предлагают заемщикам уже при первичном обращении. Кроме того, они развивают программы лояльности со сниженными процентами при последующем обращении. Таким образом, у людей существует возможность получить микрозайм по ставке ниже, чем максимально предусмотренный законом процент. И поскольку МФО выступают альтернативным каналом получения финансирования для населения, важно не допустить того, чтобы их деятельность стала убыточной, поскольку в этом случае существует риск появления теневого сегмента на кредитном рынке и, как результат, незащищенности заемщиков.
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Инна Солдатенкова
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
мнения аналитиков
Мнения аналитиков
08:00 23.04.2024
 

Как обойти ловушки микрокредита

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Инна Солдатенкова, руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру
Инна Солдатенкова
Руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру
Все материалы
Идея ограничить полную стоимость микрозаймов 100 процентов годовых может быть воспринята двойственно. С одной стороны, взимаемый микрокредиторами максимальный уровень процента, в настоящее время действительно высок и в разы превышает банковский.
С другой - это продиктовано спецификой работы МФО и их риск-политиками. Как известно, микрокредит – это не только возможность перехватить денег "до зарплаты". Такие кредитные организации дают в долг всем, кому по разным причинам отказывают обычные банки. Это может быть плохая кредитная история, нестабильный доход, слишком большая кредитная нагрузка.
Разумеется, процент невозвратов у таких заемщиков куда выше, чем в банке. Этот риск и призваны компенсировать высокие ставки МФО – в противном случае им будет просто невыгодно работать.
Вместе с тем сейчас большинство МФО имеют в своей линейке беспроцентные продукты на определенных условиях, которые предлагают заемщикам уже при первичном обращении. Кроме того, они развивают программы лояльности со сниженными процентами при последующем обращении. Таким образом, у людей существует возможность получить микрозайм по ставке ниже, чем максимально предусмотренный законом процент.
И поскольку МФО выступают альтернативным каналом получения финансирования для населения, важно не допустить того, чтобы их деятельность стала убыточной, поскольку в этом случае существует риск появления теневого сегмента на кредитном рынке и, как результат, незащищенности заемщиков.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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