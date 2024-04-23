https://1prime.ru/20240423/minekonomrazvitiya-847623431.html

В МЭР оценили популярность российских горнолыжных курортов

В МЭР оценили популярность российских горнолыжных курортов - 23.04.2024, ПРАЙМ

В МЭР оценили популярность российских горнолыжных курортов

Россияне стали чаще ездить на отечественные горнолыжные курорты, число поездок в этом сезоне выросло на 19%, сказал директор департамента реализации проектов в... | 23.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-23T16:51+0300

2024-04-23T16:51+0300

2024-04-23T16:51+0300

россия

горнолыжный курорт

https://cdnn.1prime.ru/img/83944/31/839443187_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_a64e5f5a1f6e6ad9164df5c777859437.jpg

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Россияне стали чаще ездить на отечественные горнолыжные курорты, число поездок в этом сезоне выросло на 19%, сказал директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономразвития Владимир Трач. "По данным Ассоциации горнолыжных комплексов, рост числа туристических поездок на горнолыжные комплексы в этом сезоне составил 19%", - сказал Трач на пресс-конференции. Он отметил, что в этом году новые горнолыжные комплексы открылись в Калининградской области, Хабаровском крае. По его данным, также открыто около 50 километров новых горнолыжных трасс. "Мы видим достаточно большой потенциал роста. В России горнолыжные курорты посещает около 4%. Это приблизительная цифра. Европейские показатели тут существенно превышают - около 17%. Мы можем активнее вовлекать граждан", считает он. При этом генеральный директор "Центра развития горнолыжной индустрии и туристических территорий" Илья Виноградов сообщил, что в России сейчас больше 360 горнолыжных курортов. "Основной восьмимиллионный турпоток на горные курорты создаются всего лишь двадцаткой крупных курортов", - сказал он. Виноградов отметил, что самый высокий горнолыжный турпоток у Южного федерального округа - порядка 2 миллионов туристов. Сибирский федеральный округ принимает 1,7 миллиона, Северо-Кавказский - 1,5 миллиона туристов. "Именно эти три региона принимают более 60% туристов", - уточнил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, горнолыжный курорт